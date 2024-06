Quem é Lucas Flora, promessa que deve trocar o Corinthians pelo Palmeiras

Promessa do Corinthians, o jovem Lucas Flora, de apenas dez anos, está prestes a deixar a base do clube do Parque São Jorge por uma proposta superior do Palmeiras.

QUEM É A JOIA

Seus vídeos jogando futsal pelo Alvinegro paulista viralizaram nas redes sociais e ele tem mais de 116 mil seguidores. A promessa se destaca pela habilidade com os pés, tanto no controle da bola quanto nos dribles.

A joia já é patrocinada pela Nike. O garoto fechou contrato com a fornecedora de material esportivo em março deste ano.

Suas grandes inspirações no esporte são Cristiano Ronaldo e Luka Modric. Ele mira o profissionalismo do astro português e a mentalidade do meia croata.

Flora já passou pelo Palmeiras antes de chegar ao Corinthians, em agosto de 2021. O pai da promessa contou ao colunista do UOL André Hernan que levou o filho ao clube do Parque São Jorge ao saber que os times da base do Alviverde não disputariam competições durante a pandemia. No Alvinegro, vestia a 10.

Seus maiores objetivos na carreira são defender a seleção brasileira e chegar ao Real Madrid. Ele está fazendo a transição do futsal para o futebol de campo e aguarda a definição do futuro para a sequência da temporada.

Na primeira vez que chutou uma bola, Flora quebrou garrafas do seu pai; nesta quarta-feira (5), coleciona dez troféus e 20 medalhas. Ele começou desde cedo a demonstrar intimidade com o futebol e começou em escolinhas de seu bairro até deslanchar.

PROPOSTAS DOS RIVAIS

O diretor da base Claudinei Alves disse que o Corinthians fez de tudo para tentar segurar a promessa de dez anos. Em entrevista ao ‘Pod Pé’, de Marcelinho Carioca, o diretor contou que o pai havia tirado o garoto do time em dezembro do ano passado e que a nova gestão, quando assumiu, entrou em contato para que o jovem retornasse. Levaram Flora, inclusive, ao CT Joaquim Grava para conhecer a estrutura e os jogadores do profissional.

O Alvinegro paulista ofereceu R$ 7 mil de salário, mais benefícios, totalizando cerca de R$ 18 mil mensais ao clube. Essa foi a segunda proposta oferecida, com o dobro do salário apresentado na primeira.

Porém, o diretor corintiano afirmou que foi comunicado pelo empresário de Flora de uma proposta superior do Palmeiras: R$ 15 mil de salário e R$ 200 mil em luvas. O clube do Parque São Jorge não oferece o pagamento de luvas aos atletas das categorias de base. “Não paguei nem para os que foram ao profissional”, frisou.

Claudinei ainda acrescentou que Augusto Melo ficou abismado: “Nunca vimos uma situação dessa”. O presidente do Corinthians está em viagem e conversou com o diretor por telefone.

“Vou abrir valores. Garoto tem de 10 para 11 anos, proposta inicial foi de R$ 3 mil de salário, mais R$ 3 mil de auxílio moradia, mais escola, convênio médico, alimentação, plano odontológico dentro da própria base. Isso geraria um custo de R$ 15 mil mensais. Aí trocou de empresário, que me ligou explicando que estava com o garoto e que ele tinha essa obrigação de oferecer para dois clubes porque estavam atrás dele. Obrigação perante ao pai. Recentemente, aumentei a proposta por minha conta, dentro do teto que tenho, coloquei R$ 7 mil de salário, despesa de quase R$ 18 mil mensais. Para minha surpresa, chegou esta semana pelo seu empresário uma proposta feita pelo rival [Palmeiras] de R$ 15 mil de salário mais R$ 200 mil de luvas. Liguei para o presidente, que está em viagem, ficou abismado com isso, nunca vimos situação dessa”, disse Claudinei Alves, no Pod Pé, de Marcelinho Carioca.

O QUE MAIS CLAUDINEI ALVES DISSE SOBRE FLORA

Atuação do pai

“O pai tirou ele do clube no início de dezembro do ano passado. Tive o conhecimento do Flora em meados de janeiro através de blogs, e aí fui tentar encontrar o pai. Foi difícil, mas consegui. O pai foi até o CT junto do garoto, conheceram todo o CT, levamos ele no profissional. Ali foi feita uma proposta da nossa parte para o garoto retornar ao Corinthians. Não só a parte de futebol, mas de marketing também”.

Acordo com patrocinadora

“A Nike é a patrocinadora do Corinthians. Ele queria a Nike, e fechou depois com eles sem o nosso conhecimento. Não tive tempo de ajudar nisso. Para a minha surpresa, quando ele retornou, já estava fechado esse contrato”.

Corintiano

“Garoto é corintiano, dia que foi lá ficou super emocionado. Mostramos o projeto que iríamos fazer com ele. Corinthians agiu até onde pôde, porque é difícil. É um garoto que foi colocado na mídia pelo pai. É um craque? nesta quarta-feira (5) é, mas Fabricio Oya também era. Corinthians fez de tudo”.