Queen Tribute Brazil resgata clássicos do rock no CAT SESI Itu

No dia 8 de junho, a partir das 19h, o CAT SESI Itu inicia um novo capítulo em sua programação cultural. Pela primeira vez, a unidade se tornará palco para um grande show, com a Queen Tribute Brazil. Uma noite emocionante, embalada pelos maiores clássicos de uma das maiores bandas do rock internacional. A entrada é franca e livre para todas as idades.

O grupo foi formado em 2010 por músicos da primeira banda cover autorizada do Queen no Brasil, a Queen Cover em 1991, que traz aos palcos um trabalho que resgata com fidelidade e emoção os clássicos que eternizaram a Rainha do Rock e que até os dias atuais se mantêm no topo das paradas, conquistando todas as gerações.

A banda é sucesso de público por onde passa. Os músicos apresentam nos palcos um excelente trabalho de performance, sonoridade e figurinos idênticos ao de Freddie Mercury. Além disso, em 2018, o grupo foi convidado a se apresentar na estreia do filme “Bohemian Rhapsody”, que retrata a história da banda Queen e a jornada do maior vocalista da história.

Na apresentação, o grupo resgata clássicos como Bohemian Rhapsody, We are the Champions, I want to break free, We Will Rock You, Love of my Life e muitos outros sucessos que ficaram marcados na história da indústria musical.

Além do show, durante o evento o CAT SESI Itu contará com praça de alimentação e exposição de motos e triciclos customizados.

Para reservar o seu ingresso, basta acessar o site https://www.sesisp.org.br/evento/3fe468d6-8cd0-424d-8e78-f20d7375e1c7/queen-tribute-brazil.

O CAT SESI Itu fica na Rua José Bruni, 201 – Bairro São Luiz.

Serviço:

Queen Tribute Brazil

Data: 08 de junho – sábado

Horário: Abertura dos portões 17h | Show a partir das 19h

Duração: 60min

Local: CAT SESI Itu | Rua José Bruni, 201 – Bairro São Luiz (Entrada pelo portão 3)

Classificação: Livre para todos os públicos

Ingressos: Gratuito, mediante reserva no site