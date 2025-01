Queda de poste atinge rede da Sabesp na Vila Ema

A Sabesp informa que a queda de um poste, ocasionado pelas fortes chuvas que caíram nesta terça-feira (7) em São Paulo, atingiu e danificou a rede de distribuição de água localizada na Vila Ema, zona leste. Devido a queda de um poste e cabos energizados no local, a Companhia aguarda liberação da concessionária de energia para iniciar os serviços de manutenção.

Por esse motivo, pode haver intermitência no abastecimento de água da região.

A Companhia ressalta que é importante que os clientes priorizem o uso da água das caixas-d’água para higiene e alimentação até a normalização do abastecimento. Os imóveis residenciais que possuem caixa-d’água com reservação para no mínimo 24 horas de consumo, como determina o Decreto Estadual 12.342/78, devem sentir menos os efeitos no abastecimento.

A Sabesp permanece à disposição e informa que ocorrências podem ser registradas na Central de Atendimento pelo telefone 0800 055 0195 (ligação gratuita), também pelo WhatsApp 11 3388-8000 e pela Agência Virtual no site www.sabesp.com.br.