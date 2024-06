Quatro estações da CPTM recebem campanha de vacinação contra Influenza nos dias 24, 26 e 28/06

Quem passar pelas estações Guaianases, São Miguel Paulista, Itaim Paulista e Comendador Ermelino da CPTM pode aproveitar a oportunidade para se vacinar gratuitamente contra a variante da gripe Influenza. Os postos volantes de vacinação vão estar montados na próxima segunda-feira (24/06), quarta-feira (26) e sexta-feira (28), sempre das 9h às 19h, nas áreas internas das estações.

Durante a campanha, parceria com a Coordenadoria Regional de Saúde Leste de SP, os imunizantes estarão disponíveis para adultos e crianças, com idade acima de seis meses. Para receber aplicação da dose da vacina, basta apresentar um documento de identidade com foto no posto volante.

O objetivo é ampliar a cobertura vacinal da população e as estações são pontos de grande fluxo de movimentação de pessoas diariamente.

Serviço

Campanha de vacinação contra Influenza

Locais: Estações Guaianases (Linha 11-Coral), São Miguel Paulista, Itaim Paulista e Comendador Ermelino (Linha 12-safira)

Datas: segunda-feira (24), quarta-feira (26) e sexta-feira (28)

Horário: das 9h às 19h