Quarta edição da Festa da Padroeira Santa Teresa Jornet está confirmada em São Caetano 

Está confirmada para os dias 12 a 15 de setembro, a quarta edição da Festa da Padroeira Santa Teresa Jornet, na cidade de São Caetano do Sul, em São Paulo. O evento, que se consolida como parte do calendário cultural do município, é realizado pelo Lar Nossa Senhora das Mercedes, instituição filantrópica ligada a Congregação das Irmãzinhas dos Anciãos Desamparados na Espanha. O objetivo é arrecadar recursos para a infraestrutura de atendimento a mulheres idosas.

Neste ano, a arrecadação será utilizada para a reforma do telhado da instituição, que atende 80 idosas em regime de longa permanência em sua sede, com 40 colaboradores diretos. Para isso, os organizadores contam com a presença da população de São Caetano do Sul e região para prestigiar o evento, além da participação de empresas que possam ajudar a patrocinar a Festa da Padroeira Santa Teresa Jornet.

O evento será realizado na Avenida Presidente Kennedy, 3301, no Bairro Santa Maria, com entrada gratuita. Entre as atrações estão a realização de bingo com prêmios especiais, música ao vivo com artistas locais, brincadeiras para crianças e toda a família, além de venda de comidas e bebidas. Empresas interessadas em colaborar com a festa, além de pessoas que queiram trabalhar voluntariamente nesta iniciativa, também podem fazer contato com a instituição organizadora pelo whatsapp: (11) 99354-8303.

SERVIÇO:

Evento: 4ª Festa da Padroeira Santa Teresa Jornet

Local: Avenida Presidente Kennedy, 3301, Bairro Santa Maria – São Caetano do Sul/SP

Entrada gratuita

Programação:

12 de setembro (quinta-feira): das 18h às 22h

13 de setembro (sexta-feira): das 16h às 22h

14 de setembro (sábado): das 11h às 22h

15 de setembro (domingo): das 11h às 20h

Atrações:

Bingo Espetacular

Lanches e Fogazza

Macarrão

Hot-dog Especial

Espetinhos

Pipoca

Doces e Café

Brincadeiras

Músicos ao vivo