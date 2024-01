Qualifica Mauá anuncia abertura de inscrições para diversos cursos profissionalizantes

O Programa Qualifica Mauá oferece gratuitamente oportunidade de capacitação profissional para trabalhadores que queiram enfrentar a disputa por vagas no mercado de trabalho com a vantagem de ter conhecimento técnico. O programa é uma iniciativa da Prefeitura de Mauá, por meio da Secretaria de Trabalho, Renda e Empreendedorismo,em parceria com instituições como Senai, Senac, Fatec e Sebrae.

Os critérios para inscrição são ter mais de 15 anos, ensino fundamental completo e residir em Mauá. Alguns cursos têm critérios específicos, como mínimo de 16 anos, conhecimento básico em informática ou Excel ou ainda conhecimento em pneumática.

Já estão com inscrições abertas os cursos de Implantação de Serviços em Nuvem (Plataforma Google), com início das aulas em 05/02 e término previsto para 13/03, aulas das 15h30 às 18h, de segunda a quarta-feira, e carga de 40 horas; Power BI (início em 06/02 e término em 21/02, das 13h30 às 17h30, terças e quartas,com carga de 20h; Auxiliar de Almoxarife, início em 05/02 e término em 13/05, com carga de 160h, de segunda a quarta, das 13h às 17h; os demais cursos terão início após 19 de fevereiro, que são Informática Básica, Informática Avançada e Eletropneumática.

As matrículas devem ser feitas presencialmente na Secretaria de Trabalho, Renda e Empreendedorismo, à rua Jundiaí, 63, bairro Matriz. O atendimento ao público é das 8h às 12h e das 13h às 16h. Os interessados devem levar os seguintes documentos (originais e cópias): RG, CPF e comprovantes de endereço e de escolaridade. Quem tiver menos de 18 anos deve estar acompanhado por um responsável. Mais informações: (11) 4512-7779, ramal 1836. A lista completa, inclusive com os requisitos de cada curso, é atualizada toda a semana e pode ser consultada em: https://www.maua.sp.gov.br/CursosProfissionalizantes.aspx.