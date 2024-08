Qualidade do ar em SP é muito ruim nesta sexta (16), aponta Cetesb

A qualidade do ar em todo estado de São Paulo é considerada muito ruim nesta sexta-feira (16), com elevado acúmulo de poluentes, segundo a Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo). Isso ocorre, dizem os meteorologistas, pelo bloqueio atmosférico causado por uma massa de ar seco.

A qualidade do ar é avaliada numa escala que vai de N1 (boa) a N5 (péssima). O estado de São Paulo está no estágio N4 (muito ruim).

Osasco, na região metropolitana, e Cubatão, na Baixada Santista, têm a maior concentração de poluentes no início da tarde desta sexta.

Na capital, é mais difícil respirar na região central, na Mooca (zona leste), e em Moema (zona sul), segundo a Cetesb.

Devido à presença dessa massa de ar seco, a previsão indica uma sequência de dias ensolarados no estado, com grande amplitude térmica e baixos índices de umidade. Com isso, a tendência é de cada vez mais poluentes na atmosfera.

Para reduzir os danos à saúde, pessoas com doenças cardíacas ou pulmonares, idosos e crianças devem evitar qualquer esforço ao ar livre. Para o restante da população a recomendação é evitar atividades físicas intensas ao ar livre durante o dia.

Depois de dias gelados em São Paulo, uma nova onda de calor chegou ao estado nesta sexta, elevando as temperaturas para além dos 30°C.

Na quinta (15), o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) divulgou um boletim de alerta amarelo para onda de calor, com perigo potencial para a saúde da população devido à previsão de temperaturas 5°C acima da média por um período de dois ou três dias.

O alerta vale do meio-dia desta sexta até o meio-dia da próxima segunda-feira (19). Se a onda de calor permanecer por cinco dias, o Inmet divulgará outro boletim subindo o grau de severidade para laranja. Em caso de nova prorrogação, o nível será o vermelho, o máximo.

Segundo o instituto, a área atingida pela onda abrange o norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, sul e sudoeste de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e sudoeste de Mato Grosso.

Na capital paulista, o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da prefeitura prevê que essa configuração vai ganhar força neste final de semana, com forte calor e termômetros acima dos 30°C durante as tardes.