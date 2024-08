Qual a diferença entre grupo, comunidade e canal do WhatsApp?

O WhatsApp é o aplicativo de mensagens mais utilizado no Brasil e todos os anos lança novidades para aprimorar a experiência dos usuários. Entre essas atualizações estão os recursos de canais e comunidades que trouxeram novos tipos de interação para a plataforma. Porém, as semelhanças dessas funcionalidades com o já bem conhecido recurso de grupos levantam algumas dúvidas sobre a proposta de cada um deles. Por esse motivo, vamos esclarecer como funcionam e quais as diferenças entres os grupos, as comunidades de os canais do WhatsApp.

O que são os grupos do WhatsApp?

O recurso de grupos do WhatsApp é aquela ferramenta mais clássica que possibilita criar um grupo de conversa para que várias pessoas possam interagir entre si. Os administradores são responsáveis por definir outros administradores, restringir o envio de mensagens apenas a eles, enviar links de convite para o grupo ou ainda liberar para que todos os participantes possam adicionar novas pessoas. Os grupos funcionam de maneira similar às conversas privadas em que é possível enviar textos, áudios, arquivos, vídeos, imagens, figurinhas e links, por exemplo. Além disso, essa funcionalidade também é exibida na aba “Conversas” presente na tela inicial do aplicativo. Atualmente, o WhatsApp permite adicionar até 1.024 membros aos grupos.

Como funcionam as comunidades do WhatsApp?

As comunidades do WhatsApp são uma evolução dos grupos. Isso porque uma comunidade pode conter até 50 grupos diferentes com limite de 5 mil participantes no total. Ao criar uma comunidade, o usuário tem a possibilidade de criar novos grupos dentro dela ou adicionar grupos existentes. O objetivo do recurso é reunir grupos de tópicos diferentes, mas que possuem algum interesse em comum. Por exemplo, na comunidade de um condomínio, os administradores podem incluir grupos de pais e responsáveis, tutores de pets, troca de receitas, entre outros. Também é possível enviar avisos gerais para todos os membros da comunidade. Para acessar a funcionalidade, basta clicar no botão “Comunidades” localizado no menu inferior do aplicativo.

Para que servem os canais do WhatsApp?

Os canais do WhatsApp servem para transmitir conteúdo de forma unidirecional para seguidores. Ou seja, somente os administradores do canal podem enviar textos, fotos, vídeos, figurinhas e enquetes. Enquanto isso, as interações dos membros estão limitadas às reações com emojis e respostas das enquetes. Os canais não possuem limite de seguidores e são encontrados na aba “Atualizações” no WhatsApp. Nela, a plataforma permite pesquisar novos canais para seguir e visualizar aqueles que você já segue. Os administradores e os outros seguidores não têm acesso aos dados de contato dos participantes, como a foto de perfil e número de telefone.

Em resumo, todas essas soluções do WhatsApp possuem o propósito de facilitar a comunicação de inúmeras pessoas simultaneamente. Então, as principais diferenças entre os grupos, as comunidades e os canais são o nível de privacidade, o limite de integrantes e o quanto as interações serão restritas.

Fonte: WhatsApp, TechTudo, Canaltech