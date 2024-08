Quadrilha que aplicava golpe do financiamento de veículos é alvo de operação em SP

A Polícia Civil realizou a Operação Venda Segura com o objetivo de desmantelar uma quadrilha que aplicava golpes de financiamento de veículos na região de Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. As equipes cumpriram mandados de busca e apreensão, na quinta-feira (15) nos endereços ligados aos suspeitos e em duas agências de automóveis, onde foram apreendidos 27 carros, avaliados em quase R$ 950 milhões, além de computadores, celulares e documentos.

Conforme as investigações, os envolvidos fizeram pelo menos 20 vítimas. Eles faziam com que essas pessoas financiassem veículos, com a promessa de locá-los para motoristas de aplicativos para obter uma renda extra.

No entanto, após a concretização dos financiamentos, o bando se apropriava do dinheiro e não entregava o carro, deixando a vítima somente com a dívida para pagar.

Uma das agências de veículos vinculadas aos suspeitos não possui documentação de funcionamento. As equipes adotaram as providências legais para fechar o estabelecimento.

Três dos envolvidos foram encaminhados à delegacia, sendo indiciados por estelionato e associação criminosa. Um quarto suspeito, que seria o líder da quadrilha, não foi localizado, mas os policiais solicitaram à Justiça a prisão temporária dele.

As investigações prosseguem para identificar os demais integrantes do bando, recuperar outros veículos financiados clandestinamente e verificar uma possível lavagem de dinheiro. O caso foi registrado no 1° Distrito Policial de Taboão da Serra.