Quadrilha especializada em tráfico de drogas é presa no interior de SP

A Polícia Civil realizou uma operação, nesta quinta-feira (7), com foco em desmantelar uma organização criminosa especializada no tráfico de drogas na região de São José dos Campos. Uma mulher e três homens, com idades entre 18 e 47 anos, foram presos durante a operação “Efeito Dominó”.

Agentes da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Taubaté iniciaram a investigação na terça-feira (5), logo após a prisão de um homem suspeito de integrar o grupo criminoso. Ao todo, foram expedidos 18 mandados de busca e apreensão e 15 mandados de prisão preventiva.

Durante o cumprimento dos mandados, com apoio de equipes da Seccional de Taubaté e Deic de São José dos Campos, quatro pessoas foram presas. Nos locais foram apreendidas uma pistola calibre 9mm, 23 munições, uma mira de precisão, uma pistola de chumbinho, uma capa para armas e quatro porções de maconha. As prisões e apreensões ocorreram nos municípios de São José dos Campos e Pindamonhangaba, interior do estado.

Outros três mandados de prisão foram cumpridos em penitenciárias contra criminosos que já estavam detidos.

O caso foi registrado na Deic de Taubaté como captura de procurado, localização/apreensão de objeto, posse ilegal de arma de fogo e cumprimento de mandado e segue em investigação a fim de localizar os demais suspeitos.