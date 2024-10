Quadrilha especializada em roubo a residências é presa pela PM na zona leste de São Paulo

A Polícia Militar prendeu cinco homens e apreendeu um menor de idade, todos suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em roubo a residências e tráfico de drogas. Eles foram detidos em flagrante na terça-feira (8), após fugirem da abordagem e tentarem se esconder em uma casa no bairro Vila Prudente, zona leste de São Paulo.

Os militares foram acionados para atender uma ocorrência de roubo em andamento no bairro São Lucas. Conforme as informações do boletim de ocorrência, quatro dos suspeitos invadiram o imóvel. Com a chegada da PM, o bando fugiu com pertences das vítimas e celulares.

Os militares conseguiram identificar o carro usado pela quadrilha por meio das imagens das câmeras de segurança da vizinhança.

Com as informações, os policiais seguiram o GPS de um dos celulares das vítimas e localizaram o veículo do bando, estacionado em frente a uma casa. Ao perceberem a aproximação policial, os suspeitos resistiram à prisão. Um deles tentou escapar pelo telhado. No total, havia seis suspeitos na casa e todos foram detidos. O celular da vítima foi recuperado.

Na residência, foram encontrados tijolos de maconha, pés de cabra usados para invadir as casas, chaves de fenda, além de cartões bancários.

Após o flagrante, os suspeitos foram encaminhados à delegacia. O veículo foi apreendido e, ao verificarem as placas adulteradas, os policiais descobriram, através do chassi, que o carro havia sido roubado no dia 16. O veículo será devolvido à vítima.

O caso foi registrado como tráfico de drogas, associação ao tráfico, receptação, adulteração de sinal identificador de veículo, roubo a residência, e ato infracional pelos mesmos crimes em razão do adolescente. Também foi registrado o crime de corrupção de menores no 42º Distrito Policial (Parque São Lucas).