Quadrilha é presa suspeita de roubos em Peruíbe

Uma quadrilha suspeita de roubar casas em Peruíbe, no litoral de São Paulo, foi presa pela Polícia Militar logo depois de praticar mais um assalto na quarta-feira (5). Três homens, dois de 18 e um de 44 anos, foram presos e dois adolescentes, de 15, apreendidos.

A equipe estava em patrulhamento pela região quando foi informada, via Centro de Operações da PM (Copom), sobre a ocorrência. O bando havia acabado de roubar um idoso e fugido em um carro.

Os policiais conseguiram encontrar o veículo logo depois. Com a aproximação da equipe, os suspeitos fugiram para uma área de mata. Eles foram alcançados e detidos.

De acordo com os policiais, o bando estava escondendo os itens do roubo em uma casa no bairro Caraguava. A equipe foi ao endereço, onde recuperou os pertences da vítima. No local, encontrou um quinto envolvido no crime.

O caso foi registrado na Delegacia de Peruíbe como ato infracional, roubo, receptação e localização/apreensão e entrega de veículo. A polícia segue com as investigações para apurar o envolvimento dos suspeitos em outros crimes na região.