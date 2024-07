Quadrilha do ‘turismo do crime’ é presa em São Paulo

Quatro suspeitos de invasão a residências em outras regiões do país foram presos nesta quarta-feira (16) em São Paulo. Os envolvidos, que já eram conhecidos no estado pelos crimes, passaram a viajar para outras localidades para praticar os assaltos, como no Rio Grande do Sul e Paraná.

Os mandados de prisão foram expedidos pela Justiça do Rio Grande do Sul. Os policiais gaúchos, com apoio da 4ª Delegacia Patrimônio (Investigações sobre Roubo a Condomínio) da capital paulista, realizaram as prisões no Cambuci, na área central de São Paulo. Com o bando, que já havia sido preso anteriormente, foram recolhidos celulares, nove relógios, joias e uma máquina de leitura de cartão magnético.

Conforme o Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), a prisão foi possível por causa da integração com as polícias de outros estados, possibilitando a troca de informações e operações conjuntas.

Ainda segundo a polícia, os presos são suspeitos de praticarem roubos em Porto Alegre (RS) e Curitiba (PR). Um dos crimes aconteceu em 20 de abril na capital paranaense. Eles também são investigados por assaltos a residências em São Paulo. Todos permanecem à disposição da Justiça.