Quadrilha de patins, cover de Marília Mendonça e muita diversão esperam o público no Atrium Shopping

O mês de junho é sinônimo de arraiá e o Atrium Shopping entra no clima desta festividade brasileira e promove nos dias 22, 23, 29 e 30 de junho a Festa Junina Solidária, no Piso 2. São quatro dias de alegria e diversão, das 12h às 22h, e o lucro da venda das barracas revertidos para as instituições participantes.

Além de comidas típicas e brincadeiras, o evento conta com atrações principais. No dia 22, a partir das 14h, em parceria com a Secretaria de Esporte e Prática Esportiva da Prefeitura de Santo André, acontecem durante a tarde apresentações de danças típicas.

Já no dia 23, o empreendimento – que se tornou tradicional point de patinadores aos domingos – inova mais uma vez e convida o público para conferir o Arraiá de Patins. Das 8h ao meio dia, no Estacionamento -2, todos estão convidados a participar dessa atividade vestindo à caráter, além das rodinhas nos pés. É obrigatório o uso de capacete. Para a festa ficar completa os participantes podem levar um prato de doce ou salgado e uma bebida não alcóolica. Na sequência, a partir das 15h, os amantes das rodinhas também podem se preparar para uma quadrilha junina de patins e mostrar toda sua performance na apresentação que acontece no Piso 2.

Já no dia 29, é a vez de homenagear a rainha da sofrência Marília Mendonça. A cantora cover Lorena Alexandre comanda o palco da Praça de Alimentação, a partir das 19h, interpretando os grandes sucessos do feminejo e fazendo todo mundo cantar junto.

A programação segue no dia 30, com mais brincadeiras e ativações para toda a família.

Atrium Shopping

Rua Giovanni Battista Pirelli, 155 – Vila Homero Thon, Santo André

Telefone e WhatsApp: (11) 3135-4500

Estacionamento visitantes: 12 reais até 2 horas + 2 reais a cada 2 horas adicionais