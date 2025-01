Pulse Abarth estreia em corridas na 1000 Milhas de Interlagos com a Equipe Manzini

Além de Victor Manzini, que correrá pela primeira vez no Grande Prêmio Cidade de São Paulo 1000 Milhas Chevrolet Absoluta, o Pulse Abarth #70 – que dividirá com Roberto Manzini, seu pai e dono da Equipe Roberto Manzini Centro Pilotagem (RMCP), com Ricardo Dilser, apresentador do programa AutoEsporte na TV Globo, e com Eduardo Bernasconi, fundador da Fullpower, oficina, escola, produtora de conteúdo e organizadora de eventos – também estará estreando na pista de Interlagos.

Victor e Roberto Manzini na Turismo Nacional

(Ricardo Saibro)

Desenvolvido e produzido no Brasil, lançado no fim de 2022, pela primeira vez no mundo o Pulse Abarth disputará uma competição de automobilismo: a 42ª edição da tradicional prova nacional de endurance, que reúne protótipos e carros de gran turismo e de turismo, e terá largada à meia-noite de sábado, 25 de janeiro, data do aniversário da capital paulista.

“É o debut do Pulse em automobilismo”, diz, entusiasmado, Ricardo Dilser. “Esse é um projeto que me dá muito orgulho. Eu sugeri o Pulse ao Manzini porque é um carro que conheço bem. Trabalhei na Fiat (parte do grupo Stellantis, dono da Abarth). Acompanhei todo o desenvolvimento dele, sei que é absolutamente confiável. E o fato de a gente estar levando um carro praticamente original para a pista amplia ainda mais nossa chance de terminar bem, porque é um carro robusto, é um carro rápido e é um carro que tem alma esportiva. Eu acho que ele vai se dar muito bem nessa prova de longa duração.”

Roberto Manzini, que inicia as celebrações pelos 70 anos que completará em dezembro com o Pulse Abarth #70 na 1000 Milhas de Interlagos, também está entusiasmado com a escolha. “O carro já vem com uma pegada de corrida. Afinal, seu logo é um escorpião, que é venenoso. A marca Abarth nasceu de uma equipe de corrida. E a nossa escola já tinha uma parceira com a Stellantis, que nos cedeu um Pulse para construirmos a versão 1000 Milhas”, conta ele, que pela primeira vez correrá com seu filho, Victor, também já começando as comemorações pelos 18 anos que o piloto da Turismo Nacional completará em julho.

Quase original – Montado em tempo recorde, menos de um mês, o Pulse Abarth Mil Milhas #70 da Equipe RMCP mantém grande parte da originalidade do modelo, incluindo carroceria, freios, motor e câmbio. E ganha os apêndices exigidos para competições, como estrutura interna “Santo Antônio”, tanque de combustível maior, banco específico, cinto de segurança de seis pontos, e outros cuidados para melhorar a performance, como molas e amortecedores mais rígidos.

Marcelo Marques, chefe da Equipe RMCP na 1000 Milhas de Interlagos, revela como será o carro. “Iremos com o motor todo original, apenas repotenciado em cerca de 20 cavalos, para garantir durabilidade e baixo consumo de combustível. Quanto maior a originalidade do carro, maior a garantia do correto funcionamento do conjunto, da durabilidade dos componentes e da segurança”, ele explica.

Os números originais de potência e torque do motor 1.3 Abarth (185 cv e 270 Nm de torque) foram ampliados para 205 cv e 310 Nm de força, garantindo um fôlego extra à já elogiada performance do Pulse, que andará na categoria Turismo até 2.1 Turbo.

“Em corrida longa temos que aliar velocidade, resistência e constância. Tudo do carro é levado ao extremo: motor, câmbio, sistema de freios… Teremos algo em torno de 11 horas de prova desligando o motor no máximo quatro minutos em dez paradas. E é importante ter consumo equilibrado, evitando maiores quantidades de pit stop. Como metade da corrida é noturna, temos que colocar no mínimo mais dois faróis, e o sistema elétrico irá trabalhar com maior exigência”, comenta Roberto Manzini.

“No conjunto powertrain, tudo se mantém original. Motor, câmbio, semieixos, tudo igual ao carro que é vendido nas concessionárias. A única exceção fica por conta do kit de repotenciamento da BPower que, além de ampliar a curva de torque do motor, mantém as temperaturas de ar de admissão em níveis mais baixos, graças ao sistema WIS (Water Injecton System) controlado eletronicamente”, explica Ricardo Dilser.

Felipe Faria, da BPower, detalha: “Garantimos com este sistema temperaturas de admissão de ar mais baixas, melhorando a performance do motor, sem prejudicar o consumo e nem a durabilidade”.

Desafio extra – Outra coisa que o Pulse Abarth #70 terá será telemetria, acessório que, colocado no carro de corrida, dá uma visão completa de como está a pilotagem, monitorando ângulo de volante, aceleração, desaceleração, velocidade e força G. E aí reside um desafio a mais para o time da Equipe RMCP, composto por pilotos de três gerações: Victor Manzini, 17 anos, Roberto Manzini, 69, Ricardo Dilser, 52, e Eduardo Bernasconi, de 50 anos.

“Sou da época em que o piloto e o preparador eram quase que uma única pessoa, ou seja, tínhamos que entender de pneu, de gicleur de carburador, de suspensões…”, recorda Roberto Manzini. Dilser e Bernasconi já não são da época do carburador.

Dilser vivenciou os primeiros passos da telemetria e da assessoria eletrônica em carros de corrida: “Participei de grande parte do desenvolvimento dos carros do Trofeo Linea, época em que a eletrônica ganhou espaço na competição brasileira. Achava o máximo trocar de marchas sem ter que usar a embreagem ou saber exatamente onde o carro destracionava, como e porquê”.

O mais jovem da equipe, em contrapartida, já chegou no mundo das corridas com telemetria. “Atualmente os carros são bem mais rápidos do que eram na época de piloto do meu pai, que parou de correr em 1996. Além disso, hoje os treinos são mais curtos e precisamos ser assertivos e rápidos nos ajustes do carro. Poder correr com meu pai e ajudá-lo a chegar no tempo do carro vai ser um momento único na minha carreira de piloto”, diverte-se Victor Manzini.

Pragmático, Bernasconi finaliza resumindo o objetivo da missão: “Nossa proposta é mostrar a resistência de um carro de passeio adaptado para as pistas. O objetivo é terminar a corrida.” Mas Victor sonha com um pódio: “Seria maravilhoso!”.

Programação – Realizado pela Interlagos Sports Marketing (ISM), o Grande Prêmio Cidade de São Paulo 1000 Milhas Chevrolet Absoluta reunirá protótipos, carros de turismo e de gran turismo. Será realizado de 23 a 26 de janeiro, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Treinos livres na quinta-feira, 23; treinos e classificação na sexta-feira, 24; visitação aos boxes das 19h30 às 20h30 do sábado, 25, com warm-up das 21h10 às 21h40 e largada à meia-noite. A corrida será transmitida pelo canal racetv.br no YouTube e terá largada ao vivo no canal de tv Bandsports.

O evento também terá corridas das categorias Gold Turismo e Gold Classic. Simultaneamente será realizada a 1000 Milhas de Interlagos Virtual, com seis simuladores na pista, mas com pilotos disputando a prova remotamente.

Paralelamente, haverá o 1000 Milhas Festival, com shows, praça de alimentação com telão para ver corridas, encontro de carros esportivos e roda gigante; o 1000 Milhas Museo, com carros que disputaram provas dos anos 1960 e 1970; e o 1000 Milhas Camping, com espaço para 150 motorhomes. Ingressos à venda em ingresse.com/gpdesp1000milhas2025.