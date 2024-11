Pugilista do Centro Olímpico é destaque em campeonato mundial

A atleta do Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa (COTP) e da seleção brasileira de boxe sub 17, Daniela Dias, participou em outubro deste ano do Campeonato Mundial Juvenil, realizado no Bahrein e voltou ao Brasil medalhista de prata. A pugilista relatou como foi a experiência:

”O mundial foi uma experiência muito importante pra mim, foi o momento onde pude representar o Centro Olímpico, o Brasil e mostrar meu boxe” comenta a atleta de 17 anos que desde que ingressou vem se destacando nos treinos e campeonatos. O espaço de treinamento do Centro Olímpico, é um equipamento público, administrado pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, da Prefeitura de São Paulo, que é referência na cidade onde já passaram diversos atletas olímpicos, inclusive premiados.

Os alunos de boxe, do COTP, têm a sorte de serem treinados por uma referência na modalidade, o mestre Messias Gomes. O professor e atleta, está desde 1981 na casa e tem como lema de que o esporte e a dedicação aos estudos podem mudar vidas. Messias é aclamado por todos da modalidade e no meio musical, como por exemplo o rapper Mano Brown, que tem uma admiração declarada ao seu eterno professor.

Quando perguntada sobre a importância do técnico na sua vida, ela responde: “O Messias desde o começo foi um treinador muito bacana comigo, não só nas questões de treino mas na vida pessoal também. Ele é um pai pra mim e pra todo mundo aqui”.

Para o próximo ano, Daniela almeja conquistar novas medalhas e torce para que novas oportunidades apareçam para que ela consiga continuar mostrando seu boxe. O Centro Olímpico se prepara para receber uma super peneira no próximo mês, oportunidade perfeita para novas crianças ingressarem em um esporte de alto rendimento.