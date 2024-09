Publicação apoiada pelo CreativeSP será lançada na Bienal do Livro de São Paulo

A editora SPVI Books lançará o livro 16 Poet(a)s = 8+8 Feminino Infinito, neste sábado (7), durante a Bienal Internacional do Livro de São Paulo. A obra é resultado de um intercâmbio literário e poético, que reúne trabalhos de 16 poetas, de diferentes regiões do Brasil e do mundo, com diferentes experiências ligadas a classe social, origem, profissão, imigração e idade.

O lançamento de 16 Poet(a)s = 8+8 Feminino Infinito só foi possível por conta da participação da editora na Feira do Livro de Frankfurt, na Alemanha, em 2023. Ela foi uma das selecionadas para a missão do CreativeSP, programa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas e da InvestSP (agência de promoção de investimentos do Governo de São Paulo, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico).

No evento, a SPVI Books teve acesso ao agente literário Sidney Sanni, do Publishing Brain, de Londres, com quem firmou a parceria que possibilitou o intercâmbio com as oito poetas estrangeiras. “Participar do CreativeSP e estar na Feira do Livro de Frankfurt foi fundamental para o sucesso do projeto. Abriu portas que foram decisivas na nossa missão dar voz às autoras e mostrar a pluralidade da poesia pelo mundo”, afirma a organizadora da publicação, Paula Valéria Andrade.

Das 16 poetas, oito são brasileiras, representantes de São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Pará e Paraíba. As outras oito são de língua inglesa, de Reino Unido, Austrália e Nigéria. O trabalho busca valorizar o conteúdo literário feminino no Brasil e no exterior.

O lançamento do livro, neste sábado (7), acontece a partir das 16h, no estande da Livraria Drummond, na Bienal Internacional do Livro de São Paulo, realizada no Distrito Anhembi.