PSDB avalia fusão e destaca Eduardo Leite como liderança nacional

O presidente do PSDB, Marconi Perillo, anunciou que o partido estuda uma fusão ou incorporação com outra legenda , em busca de maior relevância política. A iniciativa visa apresentar uma alternativa à polarização que domina o cenário eleitoral brasileiro.

Reestruturação do PSDB e foco em Eduardo Leite

Perillo exaltou o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, como exemplo de político culto e conciliador, características que fortalecem seu papel como representante da “terceira via”. Após superar desafios marcantes, como a pandemia e as enchentes de 2024, Leite consolida-se como uma figura de destaque no partido.

O governador, que fez história ao se tornar o primeiro reeleito no estado desde a redemocratização, desponta como potencial candidato à Presidência em 2026, embora ainda não tenha oficializado planos.

Fusão e fortalecimento da base partidária

A reestruturação interna do PSDB deve culminar em um anúncio sobre a fusão até março. Perillo ressalta a importância de unir forças com partidos de visão ideológica semelhante, visando ampliar a base de apoio e oferecer propostas consistentes ao eleitorado nas próximas eleições.

Com essa estratégia, o partido busca revitalizar sua presença no cenário nacional e consolidar-se como alternativa viável nas disputas de 2026.