Aécio Neves Discute Futuro do PSDB em Meio a Mudanças Políticas

O deputado federal Aécio Neves, uma das figuras proeminentes do PSDB, expressou preocupações sobre as atuais movimentações políticas envolvendo seu partido. Em declarações recentes, Neves revelou que o PSDB está considerando opções de federação, fusão ou incorporação com outras legendas, ao mesmo tempo em que critica o que considera uma tentativa de cooptação de membros tucanos sem um diálogo institucional adequado.

Embora não tenha mencionado nomes específicos, Aécio alertou que essa pressão pode levar à migração de alguns integrantes do partido para outras siglas. No entanto, ele reafirmou a resistência do PSDB em se submeter a essas táticas. “Esse tipo de cooptação que estamos observando, por vezes de maneira indelicada, não reflete os interesses do PSDB. Não buscamos simplesmente solucionar problemas regionais de outros partidos”, afirmou durante um evento na última quinta-feira (9).

O PSDB, que já foi uma força dominante no cenário político brasileiro, enfrenta um período desafiador após perdas significativas nas últimas eleições. O partido viu sua bancada na Câmara dos Deputados ser reduzida à metade e não conseguiu eleger senadores em 2022. Além disso, a quantidade de prefeitos eleitos também sofreu uma queda drástica nas eleições municipais de 2024.

A federação estabelecida com o Cidadania não produziu os resultados esperados, tornando-se a aliança menos eficaz entre as três formadas até agora. Esse cenário tem gerado incertezas quanto ao futuro dos tucanos na política brasileira, com especulações sobre a saída de governadores do partido, como Eduardo Leite (RS), Raquel Lyra (PE) e Eduardo Riedel (MS), principalmente para o PSD liderado por Gilberto Kassab.

Aécio Neves enfatizou a necessidade de unir forças com partidos que estejam dispostos a colaborar em prol de um projeto nacional consistente, sem se tornar apenas mais um número nas contas eleitorais de outras legendas. “Queremos dialogar com aqueles que estão dispostos a se distanciar dos extremos representados por Jair Bolsonaro e Lula”, declarou.

Atualmente, o PSD faz parte da base do governo Lula e conta com três ministérios. Kassab comentou sobre as conversas com o PSDB e afirmou desconhecer qualquer iniciativa específica do PSD para atrair membros tucanos, mas reconheceu a importância do partido como um aliado estratégico.

Aécio também confirmou que o PSDB está mantendo diálogos com o MDB sobre possíveis colaborações futuras. O presidente do MDB, Baleia Rossi, corroborou essa informação e expressou otimismo quanto à unificação entre as duas legendas, citando a relevância histórica das alianças passadas durante os governos de Fernando Henrique Cardoso e Michel Temer.

Além disso, o MDB está explorando uma federação com o PSD para contrabalançar uma potencial união de partidos do centrão que inclui figuras influentes como Arthur Lira e Ciro Nogueira. Essa superfederação buscaria consolidar forças para aumentar a influência política no Congresso e nos estados, ampliando também o poder de negociação junto ao governo federal.

A aprovação da possibilidade de federações partidárias pelo Congresso em 2021 foi uma resposta às restrições impostas pelas novas regras eleitorais e à cláusula de barreira. Atualmente, existem três federações reconhecidas: PT, PCdoB e PV; PSDB e Cidadania; além de PSOL e Rede. Essas federações são obrigadas a atuar conjuntamente por pelo menos quatro anos em termos legislativos e eleitorais.