PSB oficializa candidatura de Tabata Amaral à Prefeitura de São Paulo

A deputada federal Tabata Amaral teve sua candidatura oficializada neste sábado (27) pelo PSB, durante convenção do partido, que adiou a definição sobre quem será seu vice na chapa.

Essa decisão foi postergada, dando poderes à direção executiva municipal do partido para decidir o companheiro de chapa até 15 de agosto.

Sem nenhuma aliança com outra legenda firmada, a saída mais provável é optar por um quadro do PSB, o que resultará em chapa do tipo puro-sangue.

A candidatura de Tabata e de 56 candidatos à vereador foi assinada nos bastidores de evento na quadra da escola de samba Rosas de Ouro, na zona norte de São Paulo.

A convenção do PSB conta com a presença do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, apoiador de Tabata.

Além dele, estão presentes o ministro do empreendedorismo, Márcio França, e sua esposa, Lúcia França; o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande; o prefeito do Recife e namorado de Tabata, João Campos; e Ricardo Cappelli, ex-secretário Executivo do Ministério da Justiça.

A principal expectativa de Tabata e seu entorno é que uma mudança de rota no PSDB, que poderia ocorrer a partir de uma eventual desistência de Datena, leve os tucanos a optarem por uma coligação com ela, como se previa antes. O apresentador já ensaiou concorrer quatro vezes e sempre recuou.

Datena migrou do PSB para o PSDB em abril, numa operação avalizada pela pré-candidata, no intuito de ser oferecido como vice. Tabata considerou que os tucanos descumpriram o acordo ao lançarem o jornalista candidato a prefeito e chegou a usar, em conversas privadas, o termo traição.

O grupo da deputada acredita que acabou o clima para uma composição com Datena, mas mantém o interesse numa parceria com o PSDB, o que poderia render a ela alguns segundos a mais de tempo na propaganda gratuita de TV e rádio e a musculatura de um partido que já administrou a capital.