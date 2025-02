Estudantes do Provão Paulista têm nova chance de ingressar nas Fatecs

Estudantes classificados no Provão Paulista Seriado 2024 e que concluíram a 3ª série do Ensino Médio na rede estadual de ensino têm mais uma chance para ingressar nas universidades e faculdades públicas paulistas em 2025. A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) abre nesta semana, entre os dias 12 e 16 de fevereiro, um novo e último processo de escolha dos cursos, com destaque às vagas das Fatecs (Faculdades de Tecnologia de São Paulo) para o início deste ano letivo.

Nas Fatecs localizadas no ABC — localizadas em Diadema, Mauá, Santo André e São Bernardo do Campo —, há 74 vagas remanescentes em 15 cursos diferentes, entre eles os de: cosméticos, logística e mecânica automobilística. Isso não significa, necessariamente, que o aluno precisa concorrer às vagas disponíveis na sua região, uma vez que há cursos diferentes em todo o estado e cada estudante pode optar por uma graduação de sua preferência.

Durante o processo de escolha, no ano passado, cada estudante precisou registrar oito opções de cursos. Desta vez, os estudantes devem confirmar apenas dois cursos de preferência: um que seja na USP, Unesp ou Unicamp e outro em uma das Fatecs.

Com o fim das três chamadas unificadas com as universidades públicas paulistas, agora os estudantes concorrerão às vagas juntamente com os alunos aprovados no Sisu, do MEC. No caso da USP, Unesp e Unicamp, cada estudante que já optou por essas instituições anteriormente deve selecionar definitivamente apenas um curso. Então, ele concorrerá a uma vaga remanescente e exclusivamente desse curso, no caso das universidades. É preciso, então, que cada estudante esteja atento à classificação que será divulgada pelas três universidades em seus próprios portais.

O Centro Paula Souza, por outro lado, organiza a quarta chamada unificada das Fatecs com a Secretaria da Educação e as vagas são destinadas exclusivamente ao Provão Paulista. Por isso, os estudantes terão acesso apenas aos cursos com vagas ainda disponíveis em todas as faculdades de tecnologia do estado. Neste caso, o aluno pode optar por um curso diferente do registrado na primeira etapa de escolhas.

Essa quarta chamada é destinada a todo e qualquer estudante que não foi aprovado nas primeiras três chamadas ou não efetivou sua matrícula em outra universidade, mas que tenha garantido notas e classificação no Provão Paulista. Por exemplo, um aluno que optou por enfermagem e ainda não está matriculado pode optar, neste momento, por gestão hospitalar em uma das Fatecs. Mas se ele não escolheu administração em uma das universidades anteriormente, essa escolha não poderá ser diferente agora.

O coordenador de avaliações da Secretaria da Educação, Carlos Eduardo Lavor, traz algumas dicas para os estudantes. “Se você é aluno que teve nota e está classificado no Provão Paulista, volta lá no portal de escolhas e verifique as opções que estão disponíveis. Escolha, por exemplo, a Fatec mais próxima da sua casa em um curso ou área que você gostaria de estudar. São muitas opções, gente. Tem curso de gestão portuária em Santos, gestão hospitalar em Barretos, manutenção de aeronaves em São José dos Campos, produção textual em Americana, entre outros cursos aí, e todos esses cursos voltados para o mercado de trabalho e com muitas oportunidades nas regiões. Então, não perca essa última chance”.

A alta empregabilidade é uma das vantagens da graduação tecnológica. Mais de 91% dos estudantes das Fatecs estão empregados em até um ano após a conclusão do curso.

O novo e último processo de escolha também deve ser registrado no portal do Provão, em https://provaopaulistaseriado.vunesp.com.br/. A divulgação da quarta lista das Fatecs está prevista para o dia 19 de fevereiro e as matrículas deverão ser efetivadas entre os dias 20 e 21 de fevereiro.