Prorrogadas até dia 26 as inscrições para o edital de Produções Inéditas

O SESI-SP prorrogou o prazo para artistas e produtores inscreverem suas propostas de espetáculos inéditos de teatro, dança, circo, performance e outras linguagens cênicas. A estreia e temporada acontecem em 2025, no Teatro do SESI-SP, no Centro Cultural Fiesp. Os interessados têm agora até o dia 26 de julho para enviarem os projetos através do Sistema de Captação de Projetos Culturais Online, disponível no site: captacaoprojetosculturais.sesisp.org.br.

“O Edital de Montagens Inéditas do Teatro do SESI do Centro Cultural Fiesp busca captar projetos para uma das principais programações culturais do SESI-SP, promovendo o estímulo e a difusão de espetáculos de grande porte, com temporadas de longa duração. Algo raro no atual cenário artístico do país. Tudo sempre oferecido ao público de forma gratuita”, destaca Anna Helena da Costa Polistchuk, analista de artes cênicas do SESI-SP.

Artistas da cena, grupos, companhias e coletivos estão convidados a submeter suas propostas para avaliação. O SESI-SP busca projetos inéditos que expressem a diversidade cultural brasileira e que estejam alinhados às diretrizes institucionais de democratização e ampliação do acesso à arte e à cultura.

Para mais informações, consulte o edital completo abaixo, e prepare seu projeto para 2025.

REGULAMENTO

SERVIÇO:

Edital de Produções Inéditas Artes Cênicas SESI-SP

Período de inscrições: 7 de junho (prorrogado até 26 de julho)

Site de inscrições: captacaoprojetosculturais.sesisp.org.br

Mais informações: sesisp.org.br/cultura/editais

Dúvidas e esclarecimentos: [email protected]