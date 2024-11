Prontos pro Mundo: Saresp para estudantes do 9º ano será aplicado nos dias 27 e 28

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) aplica nesta quarta e quinta-feira, dias 27 e 28 de novembro, o Saresp 2024 (Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo) para mais de 300 mil estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental. Além de avaliar o aprendizado desses alunos ao longo do ano, as provas também integram uma das fases seletivas para o programa Prontos pro Mundo.

No dia 27 de novembro, os estudantes responderão a questões de linguagens e matemática e, no dia 28 de novembro, ciências da natureza e ciências humanas.

As provas serão aplicadas no formato digital e cada aluno poderá ficar na sala por até 3h30, com permanência mínima de 1h45. Alunos com deficiência têm direito a permanecer na sala de prova por mais uma hora.

Prontos pro Mundo

A partir do resultado na avaliação, os alunos serão selecionados para o curso intensivo de inglês online e preparatório para a prova que definirá os 1.000 intercambistas que viajarão em 2026 por meio do programa Prontos pro Mundo.

Durante o período fora do Brasil, os estudantes serão matriculados em escolas de Ensino Médio (high school) em países de língua inglesa e ficarão hospedados em casas de família.

Ana Julia do Nascimento Silva, de 16 anos de idade, está matriculada na 1ª série do Ensino Médio da Escola Estadual Comendador Antônio Figueiredo Navas, em Promissão, no interior do estado. Foi enquanto aluna do 9º ano da Escola Estadual Coronel João Francisco Coelho que ela começou a construir sua trajetória rumo ao Canadá, destino do intercâmbio do Prontos pro Mundo, para onde viaja no ano que vem como uma das primeiras 500 selecionadas do programa da Seduc-SP. “Eu fiz o Saresp com muita responsabilidade e aconselho que todos os estudantes também façam as provas com responsabilidade, porque a educação abre portas que a gente nem imagina. Eu agradeço muito a todos que incentivaram a estar aqui, e também a mim mesma, porque costumo dizer que conhecimento não se perde e ele só te traz o bem”, diz.

Prova ouro e prêmio para grêmios

A novidade deste ano é a Prova Ouro. Além da bonificação a professores e equipe gestora, as unidades que atingirem as metas ouro e diamante vão receber uma premiação. O valor varia de acordo com o número de alunos matriculados por unidade e o status da meta – ouro são R$ 50,00 por aluno e diamante são R$ 100,00 por aluno. Os valores serão aplicados em projetos definidos pelos próprios estudantes. Alunos com notas igual ou superior a oito também serão reconhecidos com certificados por mérito.