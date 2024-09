Prolata recicla mais de 63 mil toneladas de latas de aço em 2023

Em 2023, a Prolata Reciclagem, associação sem fins lucrativos criada para cumprimento das políticas de resíduos sólidos, reciclou 63.362,67 toneladas de latas de aço, com percentual executado no País de 33%, 5% acima da meta prevista de 28%. Os estados que mais reciclaram foram São Paulo (20.170,12 toneladas), Rio de Janeiro (7.124,79 toneladas) e Minas Gerais (5.964,14), sendo o Sudeste a região com maior volume de destinação ambientalmente adequada de embalagens de aço pós-consumo (54%), à frente do segundo colocado, o Nordeste, com 17%.

O Programa concluiu o ano de 2023 presente em 172 municípios, 26 estados, além do Distrito Federal, a partir da expansão de suas operações para 46 novos municípios e em 2 novos estados. A partir disso, 269 novos pontos foram incorporados, sendo 242 pontos de recebimento, 5 cooperativas de catadores de materiais recicláveis, resultando em 663 iniciativas em operação (518 pontos de recebimento, 79 cooperativas, 64 entrepostos e 2 centrais mecanizada de triagem).

“Neste cenário, a Prolata também promoveu a formação de educadores da rede pública de ensino sobre temas relacionados à educação ambiental e realizou a divulgação de informações referentes à logística reversa de embalagens de aço pós-consumo para auxiliar os pilares da Prolata a se concretizem. Garantindo que, a cada ano, mais latas de aço pós-consumo sejam descartadas de forma correta pelos consumidores e revalorizadas em siderúrgicas, transformando-as em novo aço infinitamente.”, pontua Thais Fagury, presidente-executiva da Prolata Reciclagem.

Todo o volume registrado em 2023 foi lastreado via notas fiscais de comercialização com a siderúrgica. Cada uma das notas fiscais foi submetida ao Verificador de Resultados, Central de Custódia, garantindo a não colidência e não duplicidade de reporte entre programas de logística reversa atuantes no Brasil.