Projeto Pontos MIS exibe filmes gratuitos em Ribeirão Pires

Ribeirão Pires, em parceria com o Museu da Imagem e do Som (MIS) de São Paulo – instituição da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo de São Paulo – segue promovendo inúmeras atividades culturais e gratuitas na Estância.

Neste sábado (23), o programa Pontos MIS chega ao Anfiteatro Arquimedes Ribeiro (Rua Diamantino de Oliveira, 218, Jardim Pastoril) com sessões de exibições gratuitas de dois filmes nacionais.

A primeira sessão acontecerá às 16h, com a exibição do documentário “Nada será como antes” que resgata o universo criativo por trás de um dos melhores álbuns da história da música brasileira. A obra mergulha na musicalidade de um excepcional time de músicos ‐ Milton Nascimento, Lô Borges, Beto Guedes, Toninho Horta e outros ‐ para entender como referências musicais diversas, influências de paisagens, história e poesia refletiram em cada um deles e na música atemporal que criaram. (Classificação 10 anos).

Já às 19h, será exibido “A Hora da Estrela”, filme que conta a história de Macabéa, uma jovem feia e órfã solta no mundo aos 19 anos. Analfabeta, ingênua e virgem, vem do Nordeste tentar a vida em São Paulo. O filme mostra a história do encontro patético deste ser humano com as artimanhas da cidade grande. (Classificação 12 anos).

As sessões de cinema também fazem parte também do projeto ‘CinEmarp’, da Escola Municipal de Artes de Ribeirão Pires.

Serviço: Exibição dos filmes – Ponto MIS

22/02 – Sábado

Anfiteatro Arquimedes Ribeiro (Rua Diamantino de Oliveira, 218, Jardim Pastoril)

16h – “Nada será como antes”

Classificação: 10 anos

19h – “A Hora da Estrela”

Classificação: 12 anos

Entrada Gratuita