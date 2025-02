3º  Encontro HolyHorns de Ribeirão Pires encerrou com Concerto para famílias e alunos

O Anfiteatro Arquimedes Ribeiro de Ribeirão Pires foi palco do Concerto de encerramento do 3º Encontro HolyHorns (Trompas Santas) no último sábado (1).

O HolyHorns, que contou com aulas, ensaios e recitais na Escola Municipal de Artes de Ribeirão Pires, teve início no dia 27 de janeiro e reuniu trompistas iniciantes, estudantes e profissionais atuantes no Brasil e no exterior. A ação teve como objetivo enriquecer a cultura, compartilhar conhecimento e promover integração entre músicos.

O prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi, marcou presença na atividade. “Para nós é uma honra receber esse evento tão importante para o fomento cultural. Ribeirão Pires está de portas abertas para todos os fazedores de cultura”, ressaltou.

Além do recital de encerramento, a atividade contou também com o Prêmio “JOCA” em homenagem ao saudoso trompista Joaquim das Dores, conhecido no cenário musical por atuar em festivais por todo o Brasil, inclusive na Orquestra Sinfônica de São Paulo. A entrega dos troféus contou com a presença da filha do músico, Maria Luiza Burato das Dores. “Estou muito emocionada pela homenagem ao meu pai, um trompista incrível de sonoridade linda e, acima de tudo, uma pessoa maravilhosa”, disse.