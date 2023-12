Projeto inovador e inédito, ginásio de Escola Estadual de Santo André terá uma cobertura de lona tensionada

Nesta quinta-feira (7), o ginásio da Escola Estadual Waldomiro Guimarães, em Santo André, será reinaugurado. O projeto da Fundação para o Desenvolvimento da Educação contempla uma lona tensionada, inovação tecnológica desenvolvida pela Recoma, empresa especializada em pisos, infraestruturas e construções esportivas.

Entregue em aproximadamente 30 dias, tempo equivalente a um quarto do previsto para a construção de uma quadra padrão, a proposta é inédita. A finalização do piso e acessórios esportivos ocorreu na última terça-feira (5), com a entrega de traves de futsal, postes de vôlei e tabelas de basquete. O novo piso esportivo vinílico outdoor na cor azul, por exemplo, foi o mesmo utilizado na balsa esportiva do Rio Pinheiros, durante a COB Expo.

“Este projeto visa promover uma moderna e significativa inovação tecnológica na infraestrutura das quadras escolares poliesportivas. Proporcionamos não apenas uma cobertura eficiente, conforto térmico e segurança para prática esportiva, mas também uma série de vantagens que elevam a qualidade e versatilidade desses espaço” diz Sergio Schildt, presidente da Recoma.

A lona da cobertura possui proteção contra raios ultravioletas e mantém a temperatura até 4 graus mais baixa que a temperatura externa. Além disso, a translucidez da lona elimina a necessidade de ligar luzes durante o dia. Os testes feitos no local comprovaram a capacidade de suportar ventos de até 152 km/h, assegurando a estabilidade da estrutura.

“Este projeto não apenas transforma a aparência das quadras escolares, mas também proporciona um ambiente seguro, confortável e versátil, atendendo às necessidades de estudantes e comunidades esportivas. A eficiência na execução e a preocupação com normas de qualidade tornam esta proposta uma opção inovadora”, conclui Schildt.

O evento de inauguração terá a presença do Presidente da Fundação para o Desenvolvimento da Educação, Jean Pierre Neto, assim como de pais, alunos e docentes, e do atleta olímpico Arthur Zanetti, que também é embaixador da Recoma.