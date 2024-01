Projeto implantado no HMD reduziu superlotação no Pronto Socorro em 17%

Prestar cuidado de modo humanizado e eficiente, além de adotar estratégias para agilizar o atendimento e reduzir a superlotação na emergência do Hospital Municipal de Diadema (HMD) foram alguns dos objetivos do Programa Lean, implantado durante um ano – entre janeiro e dezembro de 2023 – e que geraram resultados positivos. O principal foi a diminuição da superlotação no Pronto Socorro em 17,25%.

O Projeto Lean nas Emergências é uma iniciativa do Ministério da Saúde (MS) realizada em parceria com o Hospital BP – Beneficência Portuguesa de São Paulo, por meio do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (PROADI-SUS) com o objetivo de reduzir a superlotação nas urgências e emergências de hospitais públicos e filantrópicos do Brasil.

“São usados critérios pré-definidos para fazermos o processo de passagem do paciente pela emergência de forma clara, rápida, econômica e eficaz com melhor aproveitamento de recursos existentes e sem desperdícios. Tudo de forma segura e garantindo o atendimento e o cuidado eficiente ao paciente”, explica a diretora adjunta do HMD, Denise Pelegrin Dias Morais. “Além da diminuição de tempo de passagem do paciente pela emergência, os processos de trabalho estão mais definidos e melhoram a comunicação entre os setores do serviço. Isso impacta positivamente na conscientização de equipe como integrante constante no processo de melhorias”, ressalta a diretora.

Outros indicadores foram a diminuição do tempo de permanência do setor de Observação do Pronto Socorro e a redução no tempo de espera para pacientes internados que aguardavam vagas em clínicas.

Mudanças

Nos primeiros seis meses, houve sensibilização sobre o Lean com todas as equipes do HM, estudo das ferramentas de gestão para aplicabilidade prática e mudanças de fluxo. No segundo semestre, foi feito manutenção das propostas, melhora nos processos de trabalho, contratação de novos profissionais e outras ações de aperfeiçoamento.

Embora, o prazo para a parceria tenha se encerrado, as ferramentas gerenciais e os fluxos estabelecidos durante o projeto foram mantidos e estão sendo aperfeiçoados. “Este projeto tem sua continuidade com as ações sendo realizadas com intuito de melhorarmos os indicadores de saúde. A equipe tem maturidade alcançada pelo projeto e busca com ações repetidas de conscientização de todos os trabalhadores para participação nesse processo de gestão”, finaliza Denise.

A experiência exitosa de Diadema foi apresentada em 13 de dezembro, no Workshop Lean nas Emergências, realizado em Brasília. “O convite surgiu como forma de apresentar as experiências de sucesso das instituições tutoriadas pelo projeto em todo o país”, afirmou Denise.