Complexo Educacional de São Caetano é finalista do Prêmio Obra do Ano 2025

O projeto arquitetônico do Complexo Educacional, Esportivo e Cultural do Bairro Santa Maria de São Caetano do Sul concorre ao prêmio Obra do Ano 2025 do site ArchDaily, o maior portal de arquitetura de língua portuguesa, na categoria Arquitetura Educacional. A votação da primeira fase da 9ª edição da premiação está aberta e vai até terça-feira (25/3) pelo site https://oda.archdaily.com.br/.

Inaugurado em 2022, o Complexo Educacional, Esportivo e Cultural do Bairro Santa Maria tem área construída de 10 mil metros quadrados e é a maior obra da Prefeitura no setor da Educação na história de São Caetano, com investimento de R$ 21,1 milhões. O local abriga a EMEI (Escola Municipal de Educação Infantil) Rosana Aparecida Munhos e a EMEF (Escola Municipal de Ensino Fundamental) Maria Teresinha Dario Fiorotti, um ginásio poliesportivo coberto, duas quadras descobertas e um playground.

Arquiteta responsável pelo projeto, Carolina Penna afirmou que concorrer ao prêmio Obra do Ano 2025 do site ArchDaily coroa a visão de reaproveitamento de um espaço histórico para a educação de São Caetano. O Complexo Educacional reutilizou a estrutura da antiga EMEF Professora Eda Montoanelli, construída em 1968 – originalmente abrigava o Ginásio Vocacional da Vila de Santa Maria, em um conceito até então inovador de colocar o aluno como centro da política educacional do Estado de São Paulo.

“Esse edifício sempre carregou com ele instituições de ensino e vem de uma época progressista da educação em São Paulo. Como São Caetano é líder em diversos indicadores educacionais, apostamos na revitalização do conjunto de edifícios a partir da requalificação dos ambientes que têm essa história tão bacana por trás. Hoje o prédio está totalmente revitalizado e com sua história respeitada”, disse.

Carolina Penna também exaltou o fato de haver reaproveitamento do espaço e de estruturas, visão presente na arquitetura e na engenharia modernas. “Concorrer a este prêmio da ArchDaily marca a assertividade da nossa postura de reaproveitamento e reutilização dos edifícios sem demolir, tudo dentro de lógica de sustentabilidade.”

A concepção do Complexo Educacional teve Carolina Penna como arquiteta chefe e equipe formada por Lucas Albano (arquiteto coordenador), Ana Wen e Clara Bernardes (arquitetas), Gabriella Ornaghi e Bianca Vasone (paisagistas). A obra do prédio ficou a cargo da Faconstru Construção

VOTAÇÃO

O Complexo Educacional concorre com outros 11 projetos de educação espalhados pelo País e pode ir para a final do prêmio. Para votar no prédio de São Caetano.

O Prêmio ArchDaily Brasil Obra do Ano celebra as realizações arquitetônicas mais notáveis em países de língua portuguesa e está em sua 9ª edição neste ano.