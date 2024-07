CEEC do Bairro Santa Maria é finalista em prêmio de arquitetura 

A qualidade das escolas municipais de São Caetano é, mais uma vez, referência nacional. Desta vez, o destaque é o projeto arquitetônico do CEEC (Complexo Educacional, Esportivo e Cultural) do Bairro Santa Maria, inaugurado em 2022.

O projeto de reforma da antiga EMEF (Escola Municipal de Ensino Fundamental) Professora Eda Mantoanelli, realizado pelo Escritório Carolina Penna Arquitetos, é finalista da primeira edição do Prêmio Projeto de Arquitetura, criado neste ano pela revista Projeto para homenagear os melhores projetos de obras já concluídas no país.

O CEEC do Bairro Santa Maria foi escolhido na categoria Espaços de Ensino. A premiação ocorrerá no dia 5 de setembro, em local a ser confirmado.

Com área construída de cerca de 10 mil m², essa é uma das maiores obras da Prefeitura na área da Educação na história de São Caetano, juntamente com o CEEC do Bairro Mauá, atualmente em construção. Moderno, acessível e integrado à natureza, o projeto da escola foi concebido para oferecer as melhores condições de aprendizado aos alunos, dentro do conceito de educação integral que é preconizado pela Secretaria Municipal de Educação.

O Complexo Educacional reúne duas escolas —a EMEI (Escola Municipal de Educação Infantil) Rosana Aparecida Munhos e a EMEF Maria Teresinha Dario Fiorotti –, além de um ginásio poliesportivo coberto, duas quadras descobertas e um playground.

O CEEC conta com salas de aula amplas, arejadas e iluminadas, com grandes janelas e portas de vidro, que permitem a entrada de luz natural, o complexo tem espaços pedagógicos como sala de artes, de dança, de música, sala Lego (com kits de informática) e sala maker, com ferramentas e impressora 3 D.

Não foi a primeira escola de São Caetano contemplada com prêmio de arquitetura. Em 2021, o projeto da EMEI (Escola Municipal de Educação Infantil) Cleide Rosa Auricchio foi um dos vencedores da Premiação IABsp 2021, prêmio concedido pelo Instituto dos Arquitetos do Brasil – Departamento São Paulo.

Também de autoria do Escritório Carolina Penna Arquitetos, o projeto da EMEI Cleide Rosa Auricchio, foi elaborado sob o conceito de escola-parque, integrando a unidade escolar à Praça Luiz Olinto Tortorello. Além da integração da escola com a área verde do parque, a construção obedece a 15 medidas de sustentabilidade urbana, atendendo os requisitos do Programa Município VerdeAzul, do governo do Estado de São Paulo.

A atenção ambiental está presente, por exemplo, na acessibilidade universal, plantio de espécies nativas, ventilação e iluminação natural, uso de economizadores de água nas torneiras e pavimentação permeável, entre outras medidas.

MODELO

O projeto arquitetônico do CEEC do Bairro Santa Maria também foi selecionado pela plataforma ArchDaily, um dos maiores portais especializados em arquitetura do mundo, visitado por mais de 10 milhões de arquitetos de 230 países.

Publicado em diversos idiomas, o ArchDaily seleciona e publica o que há de melhor em projetos de arquitetura de todo o mundo, que possam servir de referência e inspiração para os profissionais.

O projeto do CEEC do Bairro Santa Maria pode ser visto no link.