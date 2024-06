Tite Campanella exalta construção do novo Centro Educacional, Esportivo e Cultural

O vereador Tite Campanella (PL) esteve presente na manhã de terça-feira (18/6), ao lado do José Auricchio Júnior (PSD) e da secretária de Educação, Minéa Fratelli, em visita técnica às obras do novo Centro Educacional, Esportivo e Cultural (CEEC) de São Caetano do Sul, no Bairro Mauá.

Para Tite Campanella, a obra será uma referência na área educacional do município. “A construção deste novo centro educacional é um marco histórico na história da cidade”, afirmou. “São Caetano do Sul prima pela excelência em educação e essa nova obra agregará ainda mais qualidade de ensino para nossos estudantes, mantendo nossa cidade nesse nível de excelência sendo uma referência para o Brasil”, comemorou.

Para o parlamentar, é fundamental a implantação de políticas públicas para o futuro da cidade. “Tenho muito orgulho em participar de uma gestão tão determinada na construção de um sistema educacional que seja justo, inclusivo e capaz de preparar nossos alunos para os desafios do mundo”, complementou Tite Campanella.

Iniciadas em junho do ano passado e com término previsto para o final deste ano, as obras seguem dentro do cronograma. O novo complexo educacional oferecerá 600 novas vagas, sendo 150 no Infantil e 450 no Fundamental I, todas de período integral. Todos os blocos são conectados por uma praça de integração e foram projetados de acordo com modernos conceitos arquitetônicos, que contemplam acessibilidade de toda a área construída, conforto térmico e ambiental e medidas de sustentabilidade, como a instalação de lâmpadas de LED, coberturas com placas fotovoltaicas e aquecimento de água por energia solar.