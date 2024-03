Projeto Água, Câmera e Ação ganha livro que retrata trabalho junto a jovens de Santo André

Para compartilhar a experiência de Santo André no desenvolvimento e na trajetória do projeto Água, Câmera e Ação, o Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) lançou nesta quarta-feira (27) um livro sobre o trabalho e os resultados do projeto. A publicação “Água, Câmera e Ação, o futuro da água é agora! Uma experiência de educomunicação socioambiental em Santo André” completa o ciclo de reconhecimentos da iniciativa, que foi recentemente premiada como uma das três melhores no Prêmio Internacional Cidades Educadoras.

O Água, Câmera e Ação foi promovido pela Gerência de Educação e Mobilização Ambiental do Semasa entre 2020 e 2022 com recursos do Fehidro (Fundo Estadual de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo) e teve a participação efetiva de 325 jovens andreenses. O evento de lançamento ocorreu em formato de sarau, com a participação de estudantes do curso técnico de meio ambiente da Etec (Escola Técnica Estadual) Júlio de Mesquita, servidores, moradores e os diversos autores do livro.

Semana lança livro do projeto Água, Câmera e Ação (Imagem: Divulgação/Semasa)

“A educação ambiental é a principal ferramenta para a transformação do mundo e da sociedade e observar e acompanhar o trabalho que estes jovens fizeram é ainda mais especial. Estão transformando a realidade da cidade e de suas próprias comunidades”, comenta o superintendente do Semasa, Ajan Marques de Oliveira.

Ao longo do Água, Câmera e Ação, os jovens participaram de três módulos formativos que envolviam conhecimentos e práticas sobre meio ambiente, recursos hídricos, audiovisual e empreendedorismo digital. No total, foram 48 curtas-metragens produzidos e 12 making ofs. O Semasa também promoveu diversos cinedebates, com apresentação das produções e bate-papo sobre as temáticas de sustentabilidade e recursos hídricos. O encontro final do projeto ocorreu em formato de seminário, que contou com a presença de 150 pessoas.

“A concretização deste trabalho nos enche de orgulho e esperamos que este material possa ser usado por outras cidades para replicar em ações similares àquelas desenvolvidas por aqui”, explica Elaine Cristina da Silva Colin, gerente de educação e mobilização ambiental do Semasa.

O Prêmio Internacional Cidades Educadoras foi concedido ao projeto em fevereiro deste ano, junto de outras iniciativas do México e Portugal. A cerimônia oficial de entrega do prêmio ocorre em maio, no XVII Congresso Internacional de Cidades Educadoras, em Curitiba (Paraná).

A atividade desta quarta-feira integrou a agenda especial em celebração ao Mês da Água e, em especial, ao aniversário de 99 anos da Represa Billings, celebrado hoje. A versão digital do livro está disponível em www.semasa.sp.gov.br/aca e a playlist completa, com todos os curtas-metragens produzidos está no canal do Semasa no YouTube (http://bit.ly/youtubesemasa).