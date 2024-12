Programas Smart Sampa e Dronepol são destaques em seminário de segurança realizado em Buenos Aires

No mês de novembro, a cidade de Buenos Aires foi o palco do 1º Encontro Internacional sobre Segurança em Grandes Cidades, evento que teve a participação significativa da Prefeitura de São Paulo. O inspetor superintendente Eliazer Rodella representou a Secretaria Municipal de Segurança Urbana durante as discussões.

O seminário serviu como um espaço para a troca de experiências e ideias entre especialistas de diversas metrópoles. Durante sua apresentação, Rodella destacou o programa Smart Sampa, que visa modernizar e integrar as ações de segurança na capital paulista. Ele também abordou o programa Dronepol, que utiliza tecnologia de drones para aprimorar a segurança pública. Essa iniciativa tem demonstrado eficácia em várias operações, como no suporte ao Corpo de Bombeiros, fornecendo imagens térmicas para a rápida identificação de focos de incêndio, notavelmente no Shopping 25 de Março.

Além disso, o programa se destaca na formação de novos pilotos para Aeronaves Remotamente Pilotadas (RPAs), consolidando a SMSU como pioneira na gestão pública com o uso dessas tecnologias no Brasil.

O evento não apenas reuniu representantes e especialistas no campo da segurança urbana, mas também promoveu um ambiente propício para discutir os desafios e soluções voltados à segurança em grandes áreas urbanas. A presença do Inspetor Rodella enfatiza o compromisso da Secretaria Municipal de Segurança Urbana de São Paulo em colaborar internacionalmente e fortalecer políticas públicas eficazes neste setor vital.