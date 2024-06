Programação gratuita: Férias radicais no Central Plaza Shopping

Divulgação

Férias escolares chegando, e o Central Plaza Shopping, maior centro de compras e entretenimento da Vila Prudente, preparou a programação ideal para não surgir aquela dúvida de onde levar as crianças para gastarem energia e se divertirem como nunca. Entre os dias 05 e 28 de julho, das 14h às 20h, as crianças com até 15 anos, poderão se aventurar nas Férias Radicais, no Corredor Principal do shopping.

Para a criançada se cansar de tanto brincar, o Central Plaza Shopping preparou as seguintes atrações:

La Bamba. A tradicional atração que agrada todas as idades. Quem nunca se aventurou pelo La Bamba? Com formato circular e movimentos giratórios, os participantes precisam se segurar enquanto o brinquedo gira. Vamos encarar essa diversão? O La Bamba será permitido para crianças de 4 anos (acima de 0,90m) a 15 anos, em turmas de até 08 participantes com permanência de 04 minutos por vez.

Rafting Realidade Virtual. Essa é para os aventureiros. Para a criançada que quer se imaginar na adrenalina de desbravar as águas, vencendo obstáculos como pedras, troncos, quedas e corredeiras a bordo de um bote, essa é a atração perfeita. O simulador será permitido para crianças de 4 a 15 anos, em turmas de até 06 participantes com permanência de 05 minutos por vez.

Escorregador 5m. Para os corajosos de plantão, o escorregador possui 5 metros e fecha o circuito das férias radicais. O escorrega será permitido para crianças de 4 a 10 anos, em turmas de 08 participantes e com permanência de 05 minutos por vez.

“A atração tem como objetivo convidar as crianças a descobrirem novas aventuras nestas férias de julho, além de estimular a adrenalina dos pequenos aventureiros. Somos um dos principais polos de entretenimento da região e, por isso, queremos proporcionar aos visitantes uma experiência de lazer diferenciada e exclusiva”, afirma Carlos Simões, Superintendente do Central Plaza Shopping.

Radicalize sua diversão no Central Plaza Shopping e venha conferir as novas atrações para os pequenos aventureiros.

Confira o regulamento no https://www.centralplazashopping.com.br/.

Serviço:

Radical Kids – Central Plaza Shopping

Endereço: Av. Dr. Francisco Mesquita, 1000 – Vila Prudente.

Local: Corredor Principal

Datas: 05 a 28 de julho

Horários: Das 14h às 20h

Estacionamento gratuito por 2 horas.