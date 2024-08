Programação do Família no Parque no Villa-Lobos é destaque no roteiro das famílias

O Família no Parque, no Villa-Lobos, se tornou uma das principais opções de lazer ao ar livre em São Paulo. Com uma programação diversificada que atende crianças, jovens e adultos, a atração se destaca por proporcionar momentos de diversão em um ambiente seguro e repleto de atividades.

Aos finais de semana e feriados, o parque se transforma em um espaço de entretenimento, com infláveis gigantes, simulador, tirolesa, bungee trampolim, Jet Boat, futebol de sabão, Área Kids, trenzinho, escorregadores, entre outras atividades.

Uma das novidades que tem divertido aventureiros de todas as idades é o simulador Rafting 4D, um bote que se move através de braços pneumáticos, em sincronia com o filme exibido nos óculos de realidade virtual, com imagem e som, projetação de vento e de gotículas de água nos participantes, tornando a experiência ainda mais imersiva. A capacidade do brinquedo é de oito pessoas simultaneamente.

Para quem gosta de brincadeira radical, a dica é o Hippo, maior tobogã inflável da América Latina, com 15 metros de altura e 55 de comprimento, é uma boa sugestão. Já quem busca por uma opção mais tranquila de passeio, há o trenzinho, que leva os visitantes pela área interna do parque, um percurso que dura, em média, 15 minutos. A capacidade é de 35 pessoas.

O Família no Parque possui 10 mil metros quadrados de área verde contendo mais de 20 outras opções de brinquedos para o lazer de todas as idades, incluindo Área Kids exclusiva para os pequenos com até 5 anos, o espaço conta com circuito com pula-pula inflável, carrossel, cama elástica, trenzinho e escorregadores, entre outras atividades.

A atração também é uma excelente oportunidade para que as famílias possam se reunir em um piquenique ao ar livre, aproveitando a infraestrutura do Família no Parque e a variedade de opções gastronômicas disponíveis no local.

O Família no Parque funciona aos finais de semana e feriados, das 10h às 18h. A entrada é gratuita e os brinquedos pagos custam a partir de R$ 10, com opção de combo por R$ 80 ou VipPass por R$ 150, que dá acesso ilimitado às atrações no mesmo dia.

Para facilitar a brincadeira, o Família no Parque passou a oferecer um cartão recarregável, que pode ser adquirido através do app Zig, bastando apenas gerar QR Code para desfrutar das atrações e evitando filas no caixa. A nova forma de aquisição dos ingressos ainda oferece descontos em todas as atrações. A ativação do cartão tem um custo de R$5 que, após utilização do saldo carregado, pode ser revertido em 1 água. Para valores acima de R$ 80, o visitante terá desconto de 20%. Mais informações através do www.familianoparque.com.br.

Família no Parque no Villa-Lobos

Quando: fins de semana e feriados

Horário: das 10h às 18h

Local: Parque Villa-Lobos, entrada principal

Valor das atrações: utilizando o app Zig, os brinquedos saem a partir de R$8. Além disso, tem a opção do VipPass por R$ 150, com acesso livre às atividades no mesmo dia.

Cartão recarregável: R$ 5 para ativação, após utilização do saldo, pode trocar o cartão pelos R$ 5 ou por 1 água.

*Os tickets impressos foram substituídos por cartões do app Zig. A nova modalidade dá desconto de 20% nas compras acima de R$80, além de desconto unitário em todas as atrações. Utilizando o app não é necessário ficar na fila do caixa, basta gerar o QR Code para o brinquedo escolhido e se divertir.

Formas de pagamento: cartões de crédito, de débito e dinheiro

Site: www.familianoparque.com.br