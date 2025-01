Programação de Natal dos Parques Ibirapuera e Horto Florestal encerra neste final de semana

Para quem ainda não teve a oportunidade de sentir o gostinho da época mais mágica do ano, a Urbia anuncia os últimos dias da programação de Natal dos Parques Ibirapuera e Horto Florestal. No Ibira, os visitantes têm até o dia 5 de janeiro para aproveitar a agenda natalina, composta por atrações diárias, como: passeios no interior da árvore iluminada, das 19h30 às 22h, e shows na fonte multimídia do lago, às 19h30, 20h30 e 21h30. O cronograma ainda conta com a Casa do Papai Noel, que abre suas portas neste sábado e domingo, das 14h às 22h.

Já no Parque Horto Florestal, localizado na zona norte da capital paulista, a programação vai até o dia 4 de janeiro. Os visitantes podem conferir a Árvore de Natal instalada em frente ao Palácio da Floresta que também segue iluminado, além da decoração natalina encantadora que se espalha por todo o parque. A programação também inclui horário estendido de funcionamento até às 21h, permitindo que as famílias aproveitem o ambiente mágico, tanto durante o dia, quanto sob as luzes natalinas à noite.