Programação de férias no Itaú Cultural

O mês de férias está recheado de atrações para crianças e adultos de todas as idades, no Itaú Cultural. A programação começa, nos dias 11 e 12, às 20h, com a apresentação de Boneco de Neve, do Teatro Obraztsov, de Moscou. Nos dois dias seguintes, 13, às 20h, e 14, às 19h, eles apresentam Circo nos Fios. A companhia vem ao Brasil pelo programa Russian Seasons (Temporadas Russas), que, desde 2017, possibilita a circulação da Arte Russa por diferentes países, com o apoio do Governo da Federação Russa e do seu Ministério da Cultura. As apresentações tem ainda parceria com o Grupo Sobrevento, que realiza a produção local dos espetáculos.

Ao longo do mês, a programação segue, com foco no público infantil, com a estreia da nova edição da Expedição Brasiliana, nos dias 16, 21, 23 e 28, terças-feiras e domingos, sempre às 15h. Nela, os educadores do IC conduzem os participantes por um circuito de enigmas e charadas no Espaço Olavo Setubal, onde está abrigada a Coleção Brasiliana. Ainda em cartaz, na Sala Vermelha, sempre aos domingos, às 16h, o espetáculo Trilha para as Estrelas, da Cia. Barracão Cultural, sobre as aventuras de três amigas na natureza.

No site e Youtube do IC, está disponível a nova temporada do IC para Crianças. Chamada Traquitanas, apresenta episódios inéditos sempre aos sábados, às 11h, com o artista-educador Bruno Perê ensinando a reutilizar e a criar pião, boneco autômato, fliperama, paraquedas, cabuletê e dedobol.

No dia 26, a IC Play, incrementa o catálogo da mostra Cine Curtinhas, que estimula o contato das crianças e dos pais com o universo do cinema e com a produção cultural do país, por meio de curtas-metragens brasileiros de animação. Também estreia a terceira temporada da série Que Corpo é esse?, que levanta questões importantes em animações de três minutos.

Marionetes

Boneco de Neve é um espetáculo de classificação livre, recomendado a partir de seis anos de idade. Romântico e delicado, ele narra a história de um amor pouco costumeiro, entre um boneco de neve e um fogão.

Circo nos Fios foi criado pelo exímio marionetista Viktor Antonov. Trata-se de um show de marionetes divertido, cheio de truques engenhosos e ingênuos, que encantam o público com surpresas. Uma rara oportunidade de ver em ação um dos melhores marionetistas do mundo, esse espetáculo desmonta as diferenças entre as idades dos espectadores. A peça estreou em setembro de 1998 e, desde então, sofre modificações, acréscimos, reestruturações, mantendo-o sempre vivo e cada vez mais aprimorado.

Trilha para as Estrelas

A peça da companhia Barracão Cultural tem direção de Thais Medeiros e dramaturgismo de Amanda Carneiro. Encomendada pelo IC, a peça fala sobre uma aventura vivida por três meninas na Mata Atlântica e como essa experiencia inesperada as aproxima da natureza.

Trilha para as Estrelas conta a história de Kellen, Cris e Cláudia, interpretadas pelas atrizes Lilian Regina, Arami Argüello e Vicka Matos. Trata-se de três amigas interessadas por ciência, poesia e fotografia que decidem acampar na encantadora e misteriosa Mata Atlântica. Ao armar a barraca em uma clareira, depois de caminharem por uma trilha cheia de emoção, diversão e desafio, as jovens buscam se proteger com numerosos apetrechos de viagem, tentando imitar o conforto que deixaram na cidade. Por fim se dão conta de que a aventura não está no que podem evitar ou capturar, mas no inesperado encontro com os animais, as plantas e até mesmo com sonhos distantes que podem transformá-las em estrelas.

Expedição Brasiliana

Nesta edição, a Expedição conta com um circuito de enigmas e charadas no Espaço Olavo Setubal, onde está permanentemente exposta a Coleção Brasiliana do Itaú Cultural. Os educadores do IC e os historiadores voltam no tempo e, junto dos participantes, desvendam segredos do passado e descobrem diferentes aspectos das histórias do Brasil.

A dinâmica da atividade é composta por seis enigmas em diferentes formatos: textuais, visuais, jogos de lógica, interpretação de imagens, mapas, desenhos e pinturas. Cada enigma desafia os participantes a explorarem e resolverem desafios que se relacionam com as obras em exposição.

Os enigmas ficam em baús trancados com cadeados, cujos códigos precisam ser desvendados. Uma vez abertos, os exploradores têm acesso às dicas que os orientarão para as próximas etapas. A cada desafio é necessário ter um olhar atento para o que pode ser encontrado na Coleção Brasiliana. Alguns materiais, como lupa, tabela de números romanos e tablet, são disponibilizados para auxiliar as descobertas no percurso.

ICPlay

O streaming dedicado ao cinema brasileiro incrementa a mostra Cine Curtinhas de seu catálogo com novas produções. Ela tem a finalidade de estimular o contato das crianças e dos pais com o universo do cinema e com a produção cultural do país, apresentando curtas-metragens brasileiros de animação realizados com as mais variadas técnicas, das mais tradicionais às mais modernas.

A partir do dia 26 de julho, entram em cena nesta mostra Anacleto, o balão, de Carol Sakura e Walkir Fernandes (PR), Para Vler Poesia, de Andrei Miralha e Marcílio Costa (PA), A menina atrás do espelho, de Iuri Moreno (GO), Quintal, de Mariana Passos Netto (BA), e Caminho dos gigantes, de Alois Di Leo (SP).

A terceira temporada da série Que corpo é esse? dirigida por Joyce Bernardo, Felipe Gondim e Marcio Motokane também entra na plataforma nesse dia. Realizada em conjunto pelo Canal Futura, Childhood Brasil, Fundação Vale e Unicef Brasil, a temporada é composta por cinco episódios de três minutos cada, com animações de curta-metragem. Elas levantam questões importantes e em compasso com os dias atuais, como os direitos dos bebês, racismo, divisão do trabalho doméstico e violência na criação das crianças.

A IC Play pode ser acessada em www.itauculturalplay.com.br e nos aplicativos para dispositivos móveis (Android e iOS) e Chromecast. Agora também está disponível nas smart TVs da Samsung, LG e Apple TV.

SERVIÇO

O boneco de neve

com Teatro Obraztsov, de Moscou

Dias 11 e 12 de julho (quinta-feira e sexta-feira, às 20h)

Local: Sala Itaú Cultural

Capacidade: 224 lugares

Duração: 50 minutos

Classificação: livre

Distribuição de ingressos

Circo nos Fios

com Teatro Obraztsov, de Moscou

Dias 13 e 14 de julho (sábado, às 20h, e domingo, às 19h)

Local: Sala Itaú Cultural

Duração: 50 minutos

Capacidade: 224 lugares

Classificação: livre

Ingressos

Trilha para as Estrelas

Todos os domingos, sempre às 16h

Local: Sala Vermelha

Duração: 60 minutos

Capacidade: 59 lugares

Classificação Indicativa: Livre

Reserva de ingressos

Expedição Brasiliana: Aventuras no Tempo

Dias 16, 21, 23 e 28 de julho (terças-feiras e domingos, sempre às 15h)

Duração aproximada: 90 minutos

Local: espaço Olavo Setubal (4º e 5º andares)

Classificação: livre – melhor aproveitado por crianças acima de seis anos de idade.

Capacidade: 20 participantes

IC para Crianças

Em: https://www.itaucultural.org.br/

Classificação indicativa: livre

IC Play

Em: www.itauculturalplay.com.br

Disponível também nos aplicativos para dispositivos móveis (Android e iOS) e Chromecast e smart TVs da Samsung, LG e Apple TV