Programação de dezembro do Sesc Santo André

Em dezembro, a programação do Sesc Santo André irá mergulhar no universo musical de diferentes bandas e artistas, explorando suas trajetórias e sonoridades, através de uma viagem pelos sons que compõe a musicalidade do país, destacando a rica história do samba e a diversidade musical brasileira.

No dia 1º, Grazzi Brasil, canta Róbson Batuta e Leandro Mattos, apresentando composições exclusivas dos dois artistas, cuja colaboração resulta em um novo produto: o terceiro álbum de Grazzi, que será composto exclusivamente por composições de Róbson e Leandro. O show apresentará alguns desses sambas inéditos, bem como canções que rememoram a história de Grazzi junto desses dois poetas do ABC.

Dia 2, o Espaço de Eventos se transforma em uma roda de samba encantadora com o Núcleo Caboclinhas, uma homenagem à obra de Dona Ivone Lara. O espetáculo, intitulado “Rodinha da Ivone,” leva o público a uma jornada musical que atravessa o tempo, destacando o legado das grandes mulheres do samba, especialmente Dona Ivone Lara. No mesmo dia, o teatro recebe Dom Paulinho Lima e a Fabulosa Banda de Soul Music, conhecido como o “dono da voz”, que apresentará o melhor da soul music nacional e internacional, proporcionando uma jornada pela história desse gênero musical.

Dando sequência a programação, o Teatro recebe, no dia 3, a Bateria Mirim da Palmares, um espetáculo que aborda fatos históricos da Vila Palmares, desde sua origem até a influência na criação de músicas de sucesso e na formação de sambistas. A história de Dona Toninha e Marinheiro, fundadores da Escola de Samba Zumbi dos Palmares, será contada por meio de música, dança e encenação, convidando o público a mergulhar na estética popular, preta e carnavalesca da região.

Dia 7, Ítalo Queiroz apresenta o show “Meu Lugar”, trazendo a rica tradição nordestina ao palco. Com décadas de trajetória e abrangendo diversas regiões do Brasil, Ítalo Queiroz reflete a realidade do nordeste por meio de composições autorais, transportando o público para as raízes do forró de pé de serra e celebrando a diversidade musical brasileira.

Encerrando as apresentações, dia 14, a Lanchonete Externa recebe Filpo e a Feira para o lançamento do segundo CD, “Morada do Vento”. Com um repertório autoral que explora a sonoridade de instrumentos peculiares, o show será uma imersão nos gêneros como forró, coco, samba de roda, fandango caiçara, reiada, entre outros. As apresentações, cada uma à sua maneira, exploram a variedade de nosso cenário musical, celebrando a diversidade e a rica herança cultural do Brasil.

Programação:

Grazzi Brazil

canta composições de Robson Batuta e Leandro Mattos

É um encontro entre dois personagens importantes da história do samba de Santo André, Grazzi Brasil canta a obra de Róbson Batuta, compositor que possui um laço musical forte com Grazzi desde o primeiro álbum da cantora, onde gravou seus primeiros sambas. Essa parceria tem um novo fruto, o terceiro álbum da carreira de Grazzi estará contemplado apenas com canções de Róbson Batuta e Leandro Mattos, este último, também de Santo André, foi quem uniu os dois personagens principais desse show. A Arte Preta de Robson Batuta e Leandro Mattos é um disco que ainda será lançado e trará canções inéditas desses dois grandes compositores.

Dia 1/12, sexta, das 19h às 20h30

Teatro

Livre – Autoclassificação

Ingresso – R$40,00 / R$20,00 / R$12,00

Rodinha da Ivone

Com Núcleo Caboclinhas

O show do Núcleo Caboclinhas homenageia a obra de Dona Ivone, numa roda de samba para crianças e que acolhe a todas as idades! Numa roda de jongo da serrinha, a menina Lara descobre uma forma de viajar pelo tempo, conhecendo Dona Ivone Lara que a apresenta a lugares, momentos e mulheres que fizeram e fazem parte da história do samba! O show do Núcleo Caboclinhas homenageia a obra de Dona Ivone, numa roda de samba para crianças e que acolhe a todas as idades!



Rodinha da Ivone” é uma roda de samba alegre, diversa, e que traz o coração como fio condutor para tornar ainda mais conhecida o legado destas grandes mulheres do samba, em especial dona Ivone Lara!

Uma roda que diverte e alegra o corpo e a alma de todos os presentes!

Um tributo às nossas mulheres, às nossas sambistas, ao nosso país, aos olhos de nossas crianças!

Dia 2/12, sábado, das 16h às 17h

Espaço de Eventos

Livre – Autoclassificação

Dom Paulinho Lima e a Fabulosa Banda de Soul Music

O “dono da voz” Dom Paulinho mostra o melhor da soul music nacional e internacional de todos os tempos. No show, encanta o público que segue embalado por um dos maiores cantores do país. Paulo Sérgio de Lima Pires, nome artístico Dom Paulinho Lima, dispensa longas apresentações. Cantor e baterista, dono de uma voz e um estilo únicos, já se apresentou com grandes artistas nacionais e internacionais, como Altamiro Carrilho, Marisa Orth (Banda Vexame), Doug Wimbish (Living Colour), Claudya, Seu Jorge, Leni Andrade, além das bandas Cravo e Canela e Black Rio.

Em 2013 participou da segunda temporada do programa The Voice Brasil da Rede Globo onde impressionou o público e os jurados com a música Let’s get it on de Marvin Gaye. O disco de estreia de Dom Paulinho, pelo selo Universal Music, leva o nome do artista e conta com 11 clássicos da soul music, incluindo os sucessos interpretados no palco do The Voice Brasil. Atualmente, se apresenta em festas, casas de shows e bares incensados pelo país com a Banda Fabulosa de Soul Music.

Dia 2/12, sábado, das 20h às 21h30

Teatro

Livre – Autoclassificação

Ingresso – R$40,00 / R$20,00 / R$12,00

Bateria Mirim da Palmares

O espetáculo da Bateria Mirim da Palmares abordará fatos históricos da Vila Palmares desde a origem da Vila, a relação da fundação da escola de samba Zumbi dos Palmares com as melhorias da comunidade, bem como, as influências na criação de grandes músicas de sucesso e a formação de diversos sambistas. Contará a história de Dona Toninha e Marinheiro, fundadores da Escola de Samba e com muita música, dança, encenação, envolverá o público de todas as idades com uma estética popular, preta e carnavalesca.

Dia 3/12, domingo, das 16h às 17h30

Teatro

Livre – Autoclassificação

Ingresso – R$30,00, R$15,00, R$10,00

Grátis para crianças até 12 anos

Italo Queiroz

show Meu Lugar

Ítalo Queiroz, músico instrumentista, cantor, traz no seu trabalho um ambiente

nordestino que com desenvoltura e elegância faz da música o seu prazer. Italo Queiroz Dono de uma larga trajetória musical ao longo dos últimos 17 anos, iniciou suas apresentações na extinta Choppana na metade dos anos 90. Arriscou-se no início de 2000 em um vôo maior e “aterrissou” nos musicais paulistanos. De volta a sua terra nata, Barbalha, lançou o projeto “A Noite da Bossa” junto ao SESC Cariri e em parceria com empresas da região. A gravação ao vivo deste trabalho vem fomentando o estilo – Forró de pé de serra – em toda a região.



Foi proprietário do Estúdio 26, uma gravadora na cidade de Barbalha que em apenas 6 meses de funcionamento já havia gravado 06 trabalhos, entre eles o seu próprio CD ao vivo “No Melhor Pé de Serra do Brasil” (2008). Este voltado para alavancar a tendência escolhida pelo artista – a música regional nordestina. Morou na cidade de Natal, se dividindo em shows pelos estados do Rio Grande do Norte, Ceará, Paraíba e Pernambuco, evando o verdadeiro forró de pé de serra, trazido de suas raízes do tão cantado cariri, lugar onde nasceu e que é berço de grandes artistas como: Luiz Gonzaga, Luiz Fidelis, Elba Ramalho, Flávio Leandro, Flávio José. Seu último CD “Ítalo Queiroz – Canta Barbalha” com a participação de Flávio Leandro, Alcymar Monteiro, Leonardo d´Lunna, João Cláudio Moreno e o grupo Os Pelejas, é uma linda homenagem a sua cidade natal. Agora em São Paulo, está Lançando o espetáculo, “Luiz Lua, cem anos de luz” em comemoração ao centenário do rei do baião Luiz Gonzaga, trabalho e distribuído em DVD.

Dia 7/12, quinta, das 20h às 21h30

Lanchonete Externa

Livre – Autoclassificação

Grátis – Sem retirada de ingressos.

Filpo e a Feira

show Morada do vento

Filpo e a Feira apresenta o show de lançamento do seu segundo CD, Morada do vento, com repertório deste e do primeiro disco Contos de beira d’água. O trabalho é essencialmente autoral, tendo ainda releituras de canções de domínio público e de artistas consagrados como Jackson do Pandeiro, Anastácia, Dominguinhos, Cátia de França e Zé Ramalho. A sonoridade explora os timbres de instrumentos peculiares como a rabeca, viola dinâmica de 10 cordas, pífanos e marimbau, acompanhados por zabumba, triângulo e baixo. As composições e arranjos se inspiram em gêneros como o forró, coco, o repertório das bandas de pífano, samba de roda, e outros mais ligados à cultura caipira e caiçara do sudeste como o fandango caiçara, reiada (folia de reis), romaria do divino e lundus do norte mineiro.

Dia 14/12, quinta, das 20h às 21h30

Lanchonete Externa

Livre – Autoclassificação

Grátis – Sem retirada de ingressos.

SESC SANTO ANDRÉ

Rua Tamarutaca, 302 – Vila Guiomar – Santo André