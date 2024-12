Programação Cultural Infantil em São Paulo

A cidade de São Paulo oferece uma rica agenda cultural para as crianças entre os dias 13 e 19 de dezembro, destacando uma variedade de atividades que vão desde peças teatrais até oficinas literárias. O Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) será palco da peça “Makeda – A Rainha da Arábia Feliz”, enquanto na região oeste, a Biblioteca Parque Villa-Lobos celebra seu décimo aniversário com um leque de atrações voltadas ao público infantil.

Confira as principais atividades programadas para a criançada na capital paulista:

Biblioteca Parque Villa-Lobos

Em comemoração aos dez anos de existência, a Biblioteca Parque Villa-Lobos preparou uma programação especial repleta de experiências lúdicas e educativas. As crianças poderão participar de atividades que incluem criação de cartões comemorativos utilizando carimbos, decoração de minibolos inspirados em contos infantis e um espetáculo musical promovido pelo grupo Tiquequê.

Local: Avenida Professor Fonseca Rodrigues, 2.001, Alto de Pinheiros, região oeste. Data: Domingo (15), das 11h às 18h30. Entrada: Gratuita.

Cinderella

O espetáculo “Cinderella” dirigido por Suelen Perestrelo e André Bezerra, apresenta uma nova interpretação do clássico conto de fadas através da dança e da música, trazendo à vida a história da jovem princesa que perde seu sapatinho de cristal.

Local: Cantareira Norte Shopping – Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, 11.001, Jardim Pirituba, região norte. Data: Terça-feira (17), às 19h. Entrada: Gratuita.

Gashi O Show

A dupla Gabriel e Shirley, conhecida pelo seu canal no YouTube voltado para o público infantojuvenil, traz para São Paulo seu novo show interativo. A apresentação promete envolver o público com música, desafios e uma narrativa em que as crianças participam ativamente das decisões da história.

Local: Teatro Bradesco – Rua Palestra Itália, 500 (3º piso), Perdizes, região oeste. Datas: Sábado (14) e domingo (15), às 11h e às 16h. Ingressos: A partir de R$ 190, disponíveis em Uhuu.

Lembrança da Água: Bordado em Papelão

A oficina “Lembrança da Água” convida as crianças a desenhar e bordar suas memórias sobre a água em papelão, promovendo não apenas a criatividade mas também a conscientização ambiental.

Local: Sesc Ipiranga – Rua Bom Pastor, 822 (sala 1), Ipiranga, região sul. Data: Sábado (14), das 14h30 às 16h. Entrada: Gratuita, com retirada de ingressos na bilheteria com 30 minutos de antecedência.

Makeda – A Rainha da Arábia Feliz

Neste espetáculo dirigido por Allex Miranda, a história gira em torno de uma princesa africana destinada a se tornar a grande rainha do reino de Sabá. Sob os ensinamentos de seu trisavô sábio, ela aprende a viajar pelo tempo e a enfrentar seus medos.

Local: CCBB – Rua Álvares Penteado, 112, Centro Histórico. Dias: Sexta-feira (13), às 15h; sábado (14), às 11h e às 15h; domingo (15), às 11h. Estreia: Sexta-feira (13). Duração até 26/1/25. Ingressos: R$ 30 em ccbb.com e na bilheteria do local.

Rei Leão

A companhia Studio Uniartes Dance apresenta sua versão inspirada no famoso filme da Disney “O Rei Leão”, combinando dança com elementos de ginástica artística.

Local: Cantareira Norte Shopping – Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, 11.001, Jardim Pirituba, região norte. Data: Sexta-feira (13), às 19h. Entrada: Gratuita.