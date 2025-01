Programa Vem Passarinhar Sampa 2025 promove observação de aves em SP

O programa Vem Passarinhar Sampa, que tem como objetivo fomentar a observação de aves e a educação ambiental na cidade de São Paulo, já disponibilizou seu calendário para 2025. Com atividades gratuitas ao longo do ano, o projeto oferece aos cidadãos a oportunidade de se conectar com a natureza e participar ativamente da ciência cidadã.

As saídas mensais, organizadas pela SAVE Brasil em parceria com a Prefeitura de São Paulo e a Divisão da Fauna Silvestre (DFS) da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, acontecem em diversos parques municipais. Os participantes têm acesso à orientação de biólogos especializados, que auxiliam na identificação das diferentes espécies de aves, enquanto utilizam binóculos disponibilizados pelo evento.

A iniciativa ainda incentiva os participantes a registrar suas observações na plataforma eBird, um banco de dados global que compila informações sobre a distribuição de aves. Esses registros são fundamentais para apoiar pesquisas científicas relacionadas ao comportamento e à ocorrência das espécies avícolas.

Entre as novidades para 2025, destaca-se a criação do “Papo de Passarinho”, uma roda de conversa com especialistas que abordará temas variados sobre o universo das aves. A primeira edição desse bate-papo ocorrerá no dia 25 de janeiro, logo após uma das caminhadas no Parque Chácara do Jockey. O evento contará com a presença de Giovani Balaton Pupin, chefe da equipe da Divisão de Fauna Silvestre da Prefeitura, que discutirá o Inventário da Fauna Silvestre e o Manual Cidade Amiga da Fauna.

Os interessados em participar devem se inscrever previamente e comparecer nos horários estipulados, vestindo roupas confortáveis e utilizando protetor solar. Ao final das atividades, será promovido um café coletivo para promover a interação e troca de experiências entre os participantes.

Desde sua criação em 2016, o Vem Passarinhar Sampa tem se destacado como uma plataforma não apenas para a observação de aves, mas também para sensibilizar o público sobre a importância da conservação ambiental. Além de enriquecer o conhecimento científico dos envolvidos, o projeto fortalece o vínculo com o meio ambiente e fomenta um sentimento de pertencimento ao território.

Para acompanhar as atualizações sobre o Vem Passarinhar Sampa e obter mais informações sobre as atividades programadas, é recomendado seguir os perfis dos organizadores nas redes sociais: @savebrasil, @faunasvma e @svmasp.