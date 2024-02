Programa Santo André na Lupa visita o Jardim Cristiane

O programa Santo André na Lupa, que tem o objetivo de explorar a cultura local e trazer à tona os talentos dos bairros da cidade, encerra a sua segunda temporada com a visita aos fazedores de cultura do Jardim Cristiane. O novo capítulo está disponível no YouTube, no link https://www.youtube.com/watch?v=626FlG4Tgs8

A escritora, poeta e slammaster, ou seja, organizadora de slams – as batalhas de declamação de versos em espaços públicos – Patrícia Jamin (@patriciajamin) abre o programa falando da sua trajetória no mundo da escrita e da poesia e mostrando seu trabalho ao declamar um poema.

Na sequência, Silvia Guanaiá-Muiramomi (@nhandevaeeteabc), socióloga e co-fundadora do coletivo Nhande vae’eté ABC, fala sobre sua pesquisa a respeito de sua origem indígena, seu parentesco com o cacique Tibiriçá, bem como sobre tradições e costumes indígenas na família.

Por último, o músico Beto Paschoal, que criou a Companhia Balaio D’Arte conta como, graças à vontade de trabalhar com crianças, fundou a companhia que leva música e fantasia em apresentações teatrais para os pequenos, que ainda ensinam conceitos de ecologia e respeito à natureza (www.facebook.com/omundoimaginariooficial)

Ainda, como inscritos do “Você na Lupa”, projeto que selecionou vídeos enviados por fazedores de cultura dos bairros visitados na segunda temporada, estão Marlene Aguiar Rubio, do Núcleo Escritores do ABC, e Vicente de Paula Santo, agente cultural.

Esta temporada do Santo André na Lupa passou pelos bairros Santa Teresinha, Campestre, Vila Luzita, Vila Pires, Jardim Alvorada, Parque Novo Oratório, Jardim Stella, Jardim Jamaica, Centro e Paranapiacaba, além do Jardim Cristiane. Todos os episódios podem ser assistidos em http://acesse.santoandre.br/SANALUPA2aTemporada.

A série Santo André na Lupa é uma realização da Secretaria de Cultura de Santo André com apresentação de Marcel Melinsky, produção de Daniel Tossato, direção e edição de Vinícius Sobrinho e Hugo Bueno e com imagens de drone de Juan Pereira.