Sampa Saúde em Movimento oferece atividades físicas gratuitas em parques de SP

O programa Sampa Saúde em Movimento, uma iniciativa das secretarias municipais da Saúde (SMS), de Esportes e Lazer (SEME) e do Verde e do Meio Ambiente (SVMA), visa facilitar o acesso à prática de atividades físicas em áreas públicas na cidade de São Paulo. Com inscrições gratuitas disponíveis online, o projeto propõe uma série de orientações nutricionais e exercícios físicos em 15 parques da capital.

A proposta central do programa é garantir que todos os cidadãos tenham acesso a informações adequadas sobre nutrição e atividade física em espaços como praças e parques. O foco é promover uma melhoria na qualidade de vida através de ações coletivas voltadas para a saúde.

Os interessados em participar devem realizar um pré-cadastro no site oficial do programa (sampasaudeemmovimento.com.br). Após a inscrição, os participantes são submetidos a uma avaliação física em unidades móveis que visitam dois parques semanalmente. Este processo inclui uma anamnese detalhada, além de testes de flexibilidade e análise da composição corporal utilizando o equipamento InBody 370s, que fornece dados sobre a massa corporal magra e gorda.

Ao concluir essa avaliação, os participantes agendam uma consulta online com uma nutricionista, onde recebem recomendações personalizadas sobre alimentação e sugestões de atividades físicas adequadas às suas condições individuais.

O Sampa Saúde em Movimento oferece uma programação diversificada de atividades físicas nos 15 parques participantes, que ocorre de terça a sexta-feira e nos finais de semana, sempre sob a supervisão de profissionais qualificados. As modalidades disponíveis incluem corrida, caminhada, alongamento, dança, treino funcional e pilates, adaptando-se às especificidades de cada local.

A seguir, confira a lista dos parques que fazem parte deste programa: