Programa “Prontos pro Mundo” leva estudantes paulistas a intercâmbio em 2025

No início de dezembro, estudantes da 1ª série do Ensino Médio da rede pública de São Paulo terão uma nova oportunidade para participar do programa “Prontos pro Mundo”, iniciativa que oferece intercâmbio em países de língua inglesa. A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) organizará um exame seletivo entre os dias 2 e 6 de dezembro, destinado a selecionar mais 500 alunos para viagens programadas para 2025.

A elegibilidade para este exame é restrita a estudantes que concluíram um curso intensivo de inglês ao longo do ano, oferecido pela Seduc-SP. Estes alunos foram previamente selecionados com base no desempenho obtido na edição de 2023 do Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (Saresp).

O processo seletivo será realizado presencialmente nas escolas dos alunos, contando com supervisão das equipes escolares. O exame abrangerá quatro competências na língua inglesa: fala, leitura, compreensão auditiva e escrita. Para aprovação, é necessário atingir uma nota mínima de sete. A prova terá duração máxima de duas horas e cada instituição poderá definir seus próprios horários dentro do período estabelecido pela Seduc-SP.

Na zona sul da capital paulista, a Escola Estadual Professora Neyde Apparecida Sollitto vivenciou um aumento na motivação dos alunos após a seleção do estudante Luiz Otávio B. para o intercâmbio inicial. Segundo a diretora Adriana Silva, “Luiz Otávio tornou-se uma inspiração para seus colegas, que agora se dedicam ainda mais para a próxima prova”.

Os primeiros 500 estudantes selecionados em agosto já estão em processo de obtenção de passaportes e sabem seus destinos. Isabelly V., residente em Itapira e uma das alunas aprovadas, está se preparando para sua viagem ao Canadá no início do próximo ano. “Sempre sonhei em visitar outro país, mas achava que isso só seria possível na minha vida adulta”, comenta Isabelly, expressando sua empolgação com a oportunidade.

O programa “Prontos pro Mundo” prevê intercâmbios totalmente financiados pelo governo paulista, com duração de três meses. O pacote inclui a emissão de passaporte e visto, seguros-viagem, passagens aéreas, traslados, hospedagem e uma bolsa-auxílio para despesas pessoais. Os participantes serão alocados em escolas locais na Austrália, Canadá, Grã-Bretanha ou Nova Zelândia e ficarão hospedados com famílias anfitriãs cuidadosamente selecionadas.

Esta iniciativa sublinha o compromisso do governo estadual em proporcionar experiências educacionais internacionais enriquecedoras aos estudantes paulistas, contribuindo para seu desenvolvimento acadêmico e cultural.