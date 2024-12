O Programa de Desenvolvimento Paralímpico alcançou um marco histórico em 2024, destacando-se como uma iniciativa inovadora das secretarias estaduais de Esportes e do Direito da Pessoa com Deficiência. Este programa, que visa capacitar profissionais de Educação Física e estudantes da área em modalidades paralímpicas, registrou um número sem precedentes de adesões ao longo do ano.

Entre fevereiro e dezembro, foram realizadas 36 etapas em 32 municípios, resultando na certificação de 4.211 profissionais. Esse número representa o maior total já registrado nas quatro edições do curso.

A coronel Helena Reis, secretária estadual de Esportes, enfatizou a importância do crescimento do paradesporto no Brasil. “É essencial que tenhamos profissionais qualificados para atender à crescente demanda nesse setor. O Programa de Desenvolvimento Paralímpico é fundamental para preparar esses especialistas, que serão responsáveis pela formação dos atletas e pela organização dos eventos”, afirmou.

Além do recorde de certificações, o ano de 2024 também foi significativo por marcar a realização da centésima etapa do curso, ocorrida em outubro na cidade de São José do Rio Preto.

Fabiano Quirino, técnico da seleção brasileira paralímpica de natação e convidado frequente do programa, destacou a importância da troca de conhecimentos entre instrutores e alunos durante as capacitações. “Cada vez que participo de uma capacitação, tenho a oportunidade de ensinar e aprender. Essa interação é extremamente enriquecedora”, declarou Quirino.

A grade curricular deste ano incluiu oito modalidades: atletismo, badminton, halterofilismo, futebol para cegos, judô, tênis de mesa, voleibol sentado e natação. Para o ano seguinte, a programação irá incluir basquete e goalball, substituindo judô e badminton.

Desde o início do programa em 2021, mais de 11.200 profissionais foram qualificados. Nos últimos dois anos, o Governo do Estado investiu R$ 17,8 milhões nessa iniciativa. Para mais informações sobre o programa, os interessados podem acessar o site paralimpico.com.br.

São Paulo Rumo ao Progresso

No contexto das iniciativas estaduais em 2024, o governo paulista tem se esforçado para implementar políticas que visem aumentar investimentos e gerar oportunidades para a população. O plano “SP na Direção Certa” foca na modernização do estado e no equilíbrio fiscal.

São Paulo atingiu a maior marca em leilões nos últimos 25 anos, com investimentos recordes de R$ 340 bilhões destinados a áreas como educação, infraestrutura e saneamento básico desde o início da atual gestão. Entre os destaques está a desestatização da Sabesp, que promete antecipar em quatro anos a universalização do acesso à água e esgoto para milhões de cidadãos paulistas. Além disso, o TIC Campinas está finalmente sendo realizado após duas décadas de espera.

No setor da saúde, foram realizadas uma média de 3.200 cirurgias diárias, resultando em uma diminuição no tempo de espera para especialidades como cirurgia reparadora de mamas e procedimentos no aparelho circulatório em até 82,6%. Na educação superior, foram disponibilizadas 30 mil vagas através do Provão Paulista.

Em relação à segurança pública, o efetivo policial foi ampliado com a incorporação de 7.800 novos policiais em 2024 — o maior aumento registrado nos últimos 14 anos. O programa SP Por Todas integrou diversas políticas públicas voltadas para saúde, segurança e autonomia feminina pela primeira vez.

No âmbito habitacional, o Casa Paulista entregou mais de 50 mil unidades habitacionais. O agronegócio paulista se consolidou como líder nas exportações brasileiras com um aporte significativo em créditos liberados que somam cerca de meio bilhão.

O Metrô da capital paulista também vivenciou um crescimento histórico com investimentos recordes em obras simultâneas nas últimas cinco décadas. No desenvolvimento social, o programa Bom Prato forneceu mensalmente 3,2 milhões de refeições com a abertura de novas unidades. O turismo recebeu um investimento inédito no valor de R$ 2 bilhões. Por fim, na área cultural destaca-se o CULTSP PRO, reconhecido como o maior programa brasileiro voltado para formação e qualificação no setor cultural.