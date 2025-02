Programa estimula o potencial turístico de mais de 30 municípios do oeste paulista

O Projeto Escola – “Educar para Humanizar o Trânsito”, realizado pela Arteris desde 2001, propõe, por meio de uma metodologia inovadora composta por experiências interativas, sensoriais e emocionais, que unidades escolares, assim como os colaboradores da empresa e seus familiares, impulsionem uma nova atitude cidadã sobre o trânsito responsável, estimulando novos jeitos de pensar, viver, sentir e transformar ao redor.

No Estado de São Paulo, o projeto já impactou 195 escolas, mais de 69 mil alunos e quatro mil professores em 24 municípios no trecho de concessão da ViaPaulista, uma das concessionárias da Arteris. A proposta também beneficiou 183 unidades escolares, 80 mil estudantes e outros quatro mil educadores em 19 localidades ao longo da malha viária da Intervias.

Na prática, a iniciativa conta com uma lógica inovadora de ensino-aprendizagem que coloca o estudante como protagonista das transformações que quer ver na sociedade e o professor como o inspirador das mudanças de atitude. E tudo isso acontece com uma metodologia exclusiva dividida em gradações e experiências para cada etapa escolar, contemplando a Educação Infantil, Fundamental I e II, Ensino Médio, Educação de Jovens e Adultos (EJA), creches, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apaes) e Atendimento Educacional Especializado (AEE), em parceria com as Secretarias Municipais de Educação e Diretorias de Ensino.

No início do ano letivo, os educadores participam de uma jornada experiencial inovadora em que têm a oportunidade de conhecer tendências e inovações nos campos da educação, inovação pedagógica, do trânsito seguro e da cidadania planetária. Este momento também é marcado por cocriação, compartilhamento e colaboração. Há sempre uma experiência especialmente desenhada para motivar os educadores a inovarem nas temáticas trabalhadas pelo programa, impulsionando a mudança de atitude no trânsito não apenas em sua sala de aula, mas em todo o ecossistema escolar.

Com isso, cada educador e estudante se torna agente de transformação, mobilizando pedestres, ciclistas, motociclistas, motoristas e passageiros nas mudanças de atitude que contribuem para a redução do número de acidentes e mortes no trânsito. Maria José Finardi, coordenadora de Responsabilidade Social da Arteris, destaca que a metodologia permite aos professores integrarem o tema da segurança no trânsito ao currículo escolar de forma abrangente.

“Com o fornecimento de conhecimentos e experiências inovadoras, diálogos e cocriações com educadores que acontecem continuamente e visitas às unidades escolares, com uma jornada especialmente criada para cada ocasião, é possível trabalhar a temática de forma transversal e criativa nas diversas áreas de ensino”, explica.

A partir de 2021, foram incluídas mais de 100 experiências digitais repletas de interatividade, sensorialidade e emocionalidade adaptadas para pessoas com deficiência e cocriadas com os educadores. Estão disponíveis games, podcasts, jogos de áudio, vídeos, animações e outras experiências inovadoras para transformar a sala de aula em um grande ponto focal de transformações de atitude para um trânsito mais seguro.

Resultados da iniciativa

Os resultados do Projeto Escola são visíveis nas mudanças de atitude dos alunos, professores, do ecossistema escolar e na conscientização sobre a importância da humanização no trânsito. Maria José reforça que, embora as transformações sejam um processo contínuo, a iniciativa já está fazendo a diferença no cotidiano das escolas atendidas.

“Mesmo que o processo de mudança seja de longo prazo e contínuo, grande parte dos estudantes das escolas atendidas demonstra modificação nas atitudes em seus ambientes. E a comunidade escolar, como um todo, passa a compreender que a humanização no trânsito faz parte do cotidiano e depende de suas atitudes para mudar a realidade”, conclui a coordenadora.