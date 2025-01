Áreas de Descanso para Caminhoneiros registram mais de 330 mil atendimentos em 2024

As nove Áreas de Descanso para Caminhoneiros (ADCs) em funcionamento na malha viária concedida realizaram mais de 330 mil atendimentos a caminhoneiros em 2024, aumento de 317% com relação a 2023, quando registrado o acesso de 79 mil usuários. O suporte gratuito está disponível em trechos operados pela AutoBAn, EcoNoroeste, Ecovias, ViaOeste, ViaPaulista, Renovias e Rota das Bandeiras.

As estruturas, localizadas às margens das rodovias, permitem a parada segura do veículo e possibilita ao motorista o repouso necessário e essencial para o efetivo cumprimento da Lei nº 13.103/15 (Lei do Motorista), que regula o tempo de descanso obrigatório para a redução de acidentes e fatalidades nas rodovias.

Dessa forma, as ADCs contam com vagas de estacionamento demarcadas e uma ampla rede de serviços, como banheiro, vestiário, fraldário, refeitório, salas de descanso e TV, tanques para lavagem de roupas, conexão Wi-Fi, entre outros benefícios. Para a segurança dos usuários, há portaria 24 horas e monitoramento por câmeras.

Levantamento feito junto às concessionárias mostra que os serviços de cabeleireiro, dentista, enfermagem, banho, refeitório, lavanderia e café da manhã foram os mais solicitados no período, que variam conforme a estrutura disponível de cada área de descanso. Além disso, os meses de julho a outubro concentraram o maior número de atendimentos.

Localização das ADCs nas rodovias paulistas

No estado de São Paulo, estão localizadas nos seguintes trechos:

AutoBAn: Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), km 56, sentido Capital, em Jundiaí. A área de estacionamento de caminhões é de uma rede de autopostos e a concessionária trabalha em parceria, uma vez que realiza no local o ‘Caminhos para a Saúde’, programa de saúde do caminhoneiro da CCR

EcoNoroeste: Rodovia Washington Luís (SP-310), km 291, pista sul, em Araraquara (SP); e Rodovia Washington Luís (SP-310), km 407, pista sul, em Uchoa

Ecovias: Rodovia Anchieta (SP-150), km 40, sentido Litoral, em São Bernardo do Campo

ViaOeste: Rodovia Castello Branco (SP-280), km 57, sentido Interior, em São Roque

ViaPaulista: Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-255), km 136, sentido sul, em Bocaina; e Rodovia Eduardo Saigh (SP-255), km 311, sentido norte, em Taquarituba

Renovias: Rodovia Governador Adhemar Pereira de Barros (SP-340), km 151+300, pista sul, em Mogi Mirim

Rota das Bandeiras: Rodovia Dom Pedro I (SP-065), km 111, pista norte, em Itatiba

Novas áreas em construção

A Eixo SP iniciou a construção de nove nova áreas para descanso. A previsão da concessionária é entregar as primeiras unidades no primeiro semestre deste ano, sendo que as obras estão mais avançadas em Garça, Iacri, Flórida Paulista e Martinópolis. Confira a localização:

SP 304 km 220+950, pista sentido Interior, em Santa Maria da Serra

SP 284 km 544+700, pista sentido Capital, em Martinópolis

SP 294 km 609+400, pista sentido Interior, em Flórida Paulista

SP 294 km 543+900, pista sentido Interior, em Iacri

SP 294 km 390+550, pista sentido Capital, em Garça

SP 310 km 205+400, pista sentido Interior, em Itirapina

SP 310 km 203+280, pista sentido Capital, em Itirapina

SP 225 km 197+260, pista sentido Capital, em Itapuí

SP 225 km 140+500, pista sentido Interior, em Brotas