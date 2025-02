Ribeirão Pires lança Operação Volta às Aulas com foco em segurança no trânsito

A Prefeitura de Ribeirão Pires realiza no início do ano letivo de 2025 a Operação Volta às Aulas – Trânsito Seguro, nas escolas municipais da cidade. A atividade que marca o início do Calendário Municipal de Educação para o Trânsito, promovida pela equipe de Mobilidade Urbana, tem como objetivo principal conscientizar as crianças e os pais sobre as práticas de segurança no trânsito.

Nesta terça-feira (11), foi dia dos estudantes da Escola Municipal Cícera Benevides receberem a visita dos personagens ‘Agentão’ e ‘Cone‘, que recepcionaram as crianças com muita música e diversão. Para tornar a experiência ainda mais interativa, foram distribuídas “mãozinhas de papelão”, em alusão à prática de atravessar a rua de maneira segura.

“O trabalho de educação para o trânsito em Ribeirão Pires é uma prática que acontece durante todo o ano. Estamos sempre atuando na cidade com objetivo de educar a população para práticas mais conscientes”, destacou o diretor de Mobilidade Urbana e um dos responsáveis pelo projeto de Educação para o Trânsito em Ribeirão Pires, Fábio Bertrami.

Em 2024, por meio de ações nas escolas e abordagens nas ruas, a Prefeitura de Ribeirão Pires alcançou cerca de 10 mil pessoas em ações de conscientização para o trânsito, incluindo condutores, pedestres e estudantes da rede pública e privada.

Conscientização no Centro – Na última semana, a equipe de mobilidade esteve na região central da cidade entregando panfletos de conscientização aos motoristas. A ação teve como foco orientar sobre a importância do respeito às leis de trânsito.