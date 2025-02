Em São Bernardo, volta às aulas tem operação especial de segurança e trânsito

As escolas municipais de São Bernardo abriram às portas nesta quinta-feira (6/02) aos 71 mil alunos da rede para o início do ano letivo de 2025. Para garantir a normalidade deste fluxo para o período na cidade, a Prefeitura montou uma operação especial de segurança e trânsito, envolvendo diversas áreas. O esquema foi definido com o objetivo de oferecer apoio organizado na entrada e saída dos estudantes.

No dia que antecede o começo às aulas, todas as unidades administradas pela Prefeitura de São Bernardo receberam familiares e responsáveis pelos alunos para a primeira reunião de pais e mestres do ano. O encontro abordou temas importantes para o desenvolvimento escolar dos estudantes, como pontualidade, compromisso entre a escola, pais e responsáveis, alimentação, segurança e incentivo aos estudos.

Os secretários Júlio César da Costa, de Educação, e Major Topalian, de Segurança de São Bernardo, e demais representantes das pastas, visitaram pela manhã a EMEB Doutor Vicente Zammite Mammana, no Planalto, e conversaram com as famílias. “Hoje é um momento muito importante porque é um encontro entre a Educação e as famílias, pais e responsáveis. Momento em que pactuamos as responsabilidades das duas instituições. As famílias têm seu papel, fazendo com que as crianças cheguem na escola no tempo correto, todos os dias, com muito incentivo e amor. E as escolas, os recebendo com o compromisso e a responsabilidade de desenvolver uma boa aprendizagem”, pontuou Costa.

Ao lado da comandante da GCM de São Bernardo, Gleicis Fernandes, e do adjunto Michel Rúbio, Topalian garantiu aos pais segurança no retorno às atividades escolares e organização na chegada às escolas. “A volta às aulas terá apoio das viaturas de trânsito, e a GCM permanecerá em todas escolas municipais da nossa cidade.”

Pai de duas crianças que frequentam a EMEB Doutor Vicente Zammite Mammana, Alex Oliveira de Aquino afirmou que a reunião transmitiu comprometimento e responsabilidade com os alunos. “Fiquei muito feliz por saber que o secretário de Educação veio do Ceará, Estado com um dos melhores ensinos do Brasil. E também de participar de uma reunião que falou sobre a importância dos pais neste processo de Educação. Os pais têm que participar, têm que ser presentes, sim. Estou muito feliz com o que estou vendo, tanto na Educação quanto na segurança”, concluiu Alex.

Durante à tarde, o secretário de Educação, acompanhado da adjunta da pasta, Jussara Bezerra, e de Gleicis Fernandes participaram também da reunião na EMEB Gonçalves Dias, no bairro Santa Luzia. A comandante da guarda confirmou às famílias a importância de orientar as crianças de que a GCM estará sempre de prontidão para ajudar. “Estamos aqui para servir a população e fazer o melhor trabalho possível”, destacou.

As alunas Ana Clara, do 4º ano do Ensino Fundamental, e Manuela Beatriz Matiusso Scala, da Educação Infantil, simbolizaram a ampla rede de São Bernardo, com o recebimento de kits de materiais escolares. “Eu amei ganhar a caixinha de lápis de cor com os vários tons de pele. Eu sempre quis esses lápis, mas minha mãe nunca pôde comprar porque é caro”, contou Ana Clara.



Crédito:Omar Matsumoto/PMSBC

Crédito:Omar Matsumoto/PMSBC

Crédito:Omar Matsumoto/PMSBC

Crédito:Omar Matsumoto/PMSBC

Crédito:Omar Matsumoto/PMSBC