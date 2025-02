Volta às aulas em São Caetano terá esquema especial de trânsito

A próxima segunda-feira (10/2) será especial para 21 mil alunos que iniciarão as aulas na rede municipal. A Prefeitura de São Caetano do Sul, por meio da Semob (Secretaria de Mobilidade Urbana), criou uma série de ações para que este retorno seja o mais tranquilo e seguro possível para motoristas e pedestres próximo às escolas.

“A pedido do prefeito Tite Campanella, a Semob mobilizou seus engenheiros de trânsito e agentes de rua para que levarmos as orientações necessárias para uma maior tranquilidade na volta às aulas. São dicas práticas e educativas para alunos, pais, professores e outros profissionais chegarem às escolas de forma segura”, ressaltou o secretário da Semob, Marcelo Ferreira de Souza.

Nesta volta às aulas, a Semob terá 20 agentes de trânsito nas ruas para acompanhar o fluxo de veículos e pedestres, principalmente nos horários de entrada e saída das 67 escolas municipais. Na cidade há 151 vans escolares certificadas e devidamente aptas para transportar os alunos.

“Realizamos a vistoria de 34 itens de segurança para que as vans recebessem o alvará de transporte. Isso, com certeza, deixará a comunidade escolar tranquila neste retorno das aulas”, assegurou o agente de Fiscalização de Transporte, Gustavo Bordignon.

João Roberto Bizaia, 59 anos, morador do Bairro Olímpico, trabalha como condutor de van escolar há 16 anos. “É de extrema importância a realização dessas vistorias de forma periódica. Eu, particularmente, levo crianças de 6 a 15 anos, do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental, então temos de estar com todos os itens de segurança em perfeito estado para iniciar o trabalho, que será feito durante todo o ano.”

A Semob realiza periodicamente as vistorias das vans escolares, com intuito de verificar o perfeito funcionamento dos itens de segurança como: toda a parte elétrica, como farois, lanternas, bateria, entre outros; pneus; cinto de segurança, extintores, macaco hidráulico automotivo; estofamento, para-brisa e limitadores de vidro.

Outra ação da Semob de conscientização de motoristas e pedestres para um retorno às aulas mais tranquilo é a colocação de dois PMVs (Painel de Mensagem Variável), com mensagens educativas para um trânsito mais fluido na Volta às Aulas. Os paineis estão colocados na esquina entre a Rua Rio Grande do Sul e Avenida Goiás e outro na Avenida Visconde de Inhaúma, em frente à Fundação das Artes.

DICAS DA SEMOB – VOLTA ÀS AULAS SEGURA

Atravessar sempre na faixa de pedestres e esperar o sinal verde ou a parada total dos veículos;

Olhar para os dois lados várias vezes antes de realizar a travessia, mesmo em ruas de mão única;

Nunca correr entre carros estacionados ou usar o celular enquanto caminhar;

Andar sempre na calçada;

Esperar a Van escolar ou o ônibus parar completamente antes de se aproximar;

Manter distância do meio-fio enquanto aguarda o transporte;

Usar sempre o cinto de segurança, mesmo em trajetos curtos, e permanecer sentado durante o trajeto de casa até a escola;

Ao descer, espere a van ou o ônibus ir embora, antes de atravessar a rua, para ter visibilidade;

Descer do carro pelo lado da calçada para evitar abrir a porta próximo ao tráfego;

Respeitar as vagas de embarque/desembarque da escola para evitar congestionamentos;

Para quem for para a escola de bicicleta ou patinete, usar capacete e equipamentos de proteção (joelheiras, cotoveleiras);

Sinalizar com as mãos ao virar ou parar;

Andar sempre na ciclovia/ciclofaixa e evitar ruas movimentadas sem acompanhamento de um adulto;

Seja sempre atento(a) a sinais e placas, ensinando às crianças o significado básico de sinais de trânsito, tipo o sinal vermelho, verde e amarelo, ou placas como Pare e Escola;

Usar roupas claras ou refletores em mochilas e acessórios, principalmente em dias nublados ou à noite;

Acenar para o motorista ao atravessar, garantindo que ele te viu;

Nunca usar fones de ouvido ou falar/brincar no celular enquanto caminha;

Combine um “código de segurança” (como uma senha) caso alguém ofereça carona sem autorização dos pais.