Professores organizam planejamento para retorno dos 71 mil alunos da rede

Os 6.864 professores da rede municipal de Educação de São Bernardo retornaram nesta segunda-feira (3) às atividades nas 220 unidades escolares da cidade para organização do planejamento pedagógico de 2025. As aulas para os 71 mil alunos da rede iniciam na próxima quinta-feira (6). O prefeito Marcelo Lima visitou, durante a manhã, a EMEB Marly Buissa Chiedde, no bairro Demarchi, para acompanhar os trabalhos no equipamento e deu as boas-vindas aos 33 professores da escola, além dos profissionais da direção, coordenação, administrativo, limpeza, merenda e zeladoria.

O chefe do Executivo municipal reforçou a importância de cada profissional da Educação no processo de aprendizagem dos alunos, destacando que a valorização dos professores executada pela nova gestão trará motivação ao corpo docente. “Os instrumentos para o município entregarem uma Educação de qualidade aos nossos alunos são os professores. São os únicos capazes disso. E peço, neste começo de ano, que venham renovados para a sala de aula. Vim a essa EMEB, simbolizando todas as nossas escolas, para desejar boas-vindas a todos e para garantir que tudo o que puder fazer para valorizar vocês, professores, eu vou fazer”, destacou o prefeito Marcelo Lima.

No decorrer do encontro, o chefe do Executivo municipal reiterou ao corpo docente os anúncios feitos em janeiro pela Secretaria da Educação, como a liberação da progressão do plano de carreira, bloqueada desde 2022, o plano para criação de um novo Estatuto do Magistério e o retorno das origens do Cenforpe como centro de formação profissional para o magistério. “Vamos trazer cursos, palestras, capacitação aos professores no Cenforpe. Será um centro de troca de experiências e desenvolvimento profissional. Já a progressão está liberada a partir de agora e uma comissão, formada por representantes da Educação, vai discutir como a Prefeitura pode negociar o débito das progressões, que deixaram de ser repassadas aos professores desde 2022”, ponderou.

O secretário de Educação de São Bernardo, Júlio Cesar da Costa, e a secretária adjunta da pasta, Jussara Bezerra, acompanharam o prefeito na visita. Escola em tempo integral, a EMEB Marly Buissa Chiedde integra o programa Educar Mais, com 12 turmas do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental e 335 alunos, que, além do núcleo convencional, realizam diversas modalidades eletivas, como atividades esportivas, aulas de italiano, reforço escolar, entre outras.

O diretor da EMEB, Marcelo Ramos, considerou que a visita do prefeito é a sinalização de um começo de ano letivo positivo para a rede municipal de Educação. “Sentimos que a Prefeitura e a Secretaria estão vindo com outro tom. Então, estamos muito felizes e motivados. Os anúncios das progressões e do retorno do Cenforpe foram muito bem recebidos. O grupo todo precisava deste gás, desta valorização e esperamos que a Educação só melhore em São Bernardo”, concluiu.

Prefeitura estuda inclusão de professores na merenda escolar

A merenda escolar da rede foi outro tópico pontuado pelo prefeito Marcelo Lima, que reforçou que a Prefeitura está em negociação com a empresa responsável pelas refeições nas escolas municipais para que os professores também tenham acesso à alimentação nas próprias unidades. “O recurso destinado a essa fatia de profissionais, que também terão direito à merenda, será tirado do Tesouro. Estamos em diálogo com a empresa responsável por esse serviço para que ela se organize e comece a atender a nova demanda o quanto antes”, ratificou.

Organização pedagógica e entrega de kits antecedem volta às aulas

O planejamento pedagógico das 175 escolas e 45 creches municipais ocorre entre 3 e 4 de fevereiro. No dia 5 haverá reunião com pais e responsáveis pelos alunos para a entrega dos kits de materiais e uniformes escolares. Já no dia 6 de fevereiro está marcada a volta às aulas da rede municipal em São Bernardo.